Bern (ots) - Das Geschäftsjahr 2016 verlief für die KPT-Gruppe

herausfordernd. Während die Prämieneinnahmen letztes Jahr um 2,9 %

auf 1,70 Milliarden Franken zunahmen (Vorjahr 1,66 Milliarden),

stiegen die Versicherungsleistungen um 4,7 % auf 1,62 Milliarden

Franken (Vorjahr 1,54 Milliarden). Als Folge davon resultierte ein

negatives Unternehmensergebnis im Umfang von 14,2 Millionen Franken.

Die KPT hat die notwendigen Korrekturmassnahmen ergriffen und blickt

gestärkt in die Zukunft. Dafür nahm sie auch einen Rückgang der

Anzahl Versicherten in Kauf.



2016 stand für die KPT im Zeichen der Stärkung ihres

Kerngeschäfts. Endete das vergangene Geschäftsjahr im Bereich der

Zusatzversicherung mit einem Plus von über 7 Millionen Franken

(Vorjahr 20 Millionen), resultierte in der Grundversicherung ein

Minus von 13,5 Millionen Franken (Vorjahr +0,4 Millionen). Mit den

für 2017 festgelegten Prämien hat die KPT die nötigen Schritte

unternommen, um die Grundversicherung wieder ins Gleichgewicht zu

bringen. Dazu Reto Egloff, CEO der KPT: «Wir haben unsere

Hausaufgaben gemacht und gehen von einer gestärkten Basis in die

Zukunft. Für die Herausforderungen im Markt und mit den

Leistungserbringern sind wir nach dem Übergangsjahr 2016 gut

gerüstet. Wir gehen davon aus, dass wir die vom BAG im

Grundversicherungsbereich geforderte Solvenzquote wieder zu 100

Prozent erfüllen.»



Die Kantone verlagern die Gesundheitskosten zu den Versicherern



In der Grundversicherung sind die Leistungen im Geschäftsjahr um

3,8 % bzw. 55 Millionen Franken auf insgesamt 1,49 Milliarden Franken

gestiegen. Betrachtet man die Kosten pro versicherte Person, zeigt

sich ein besonders prägnanter Anstieg bei den Ärzten,

Physiotherapeuten und Medikamenten. Auch der Trend bei den Spitälern,

stationäre Eingriffe in den ambulanten Bereich zu verschieben, hält

an. Weil ambulante und stationäre Leistungen unterschiedlich

finanziert werden, verlagern sich die Gesundheitskosten schleichend

von den Steuerzahlern (Kanton) zu den Prämienzahlern (Versicherer).

Hier muss die Politik korrigierend eingreifen, indem sie für eine

einheitliche Finanzierung von ambulant und stationär sorgt.



Engagement für die Versicherten auf unterschiedlichen Ebenen



Gefordert ist die Politik auch beim Tarif für ambulante

Arztleistungen. Auf Basis von Vorschlägen des

Krankenversicherungsverbandes curafutura, dem auch die KPT angehört,

hat der Bundesrat einen Tarifeingriff angekündigt. Die Versicherten

könnten bereits per 2018 um 700 Millionen Franken entlastet werden,

wird der Eingriff wie angekündigt umgesetzt. Im Interesse ihrer

Kundinnen und Kunden unterstützt die KPT den Tarifeingriff. Darüber

hinaus engagiert sich das Unternehmen auch mit zeitgemässen

Online-Services und persönlicher Beratung für die Anliegen der

Kunden. Bei Zufriedenheitsumfragen erhält die genossenschaftlich

organisierte KPT stets gute bis sehr gute Noten. Darauf will sie

aufbauen, u.a. durch ein verstärktes Engagement für angemessene

Tarife in Verhandlungen mit Leistungserbringern. Dies insbesondere im

Zusatzversicherungsbereich, wo Handlungsspielraum besteht und wo die

KPT 2016 bereits einen innovativen Tarifvertrag mit einer grossen,

landesweit tätigen Privatklinikgruppe abgeschlossen hat.



Den Geschäftsbericht 2016 finden Sie unter:

www.kpt.ch/geschaeftsbericht



Die KPT in Kürze



Die KPT-Gruppe gehört zu den zehn grössten Krankenversicherern der

Schweiz. Das Angebot umfasst die obligatorische

Krankenpflegeversicherung (OKP) nach Krankenversicherungsgesetz (KVG)

sowie Zusatzversicherungen nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Das Prämienvolumen beträgt über 1,7 Milliarden Franken. Die KPT

versichert mehr als 420'000 Privatpersonen sowie grosse Institutionen

und Verbände und stützt sich dabei auf rund 500 Mitarbeitende in Bern

und in Aussenstellen in allen Landesteilen. Mehr als die Hälfte der

Versicherten wickelt ihre Versicherungsgeschäfte online und papierlos

ab. Die KPT bietet Ihren Kundinnen und Kunden beides: eine einfache

Online-Krankenkasse und persönliche Beratung.



Originaltext: KPT / CPT

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003789

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003789.rss2



Kontakt:

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an:

Barbara Weber, Mediensprecherin der KPT

Tel. 058 310 92 14, kommunikation@kpt.ch