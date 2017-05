Zürich (ots) -



- Mit den Monster Social Jobs Ads hilft Monster

Personalverantwortlichen, potenzielle Kandidaten auf Facebook und

Instagram zu finden und zielgruppengenau anzusprechen

- Mehr Reichweite gerade bei passiven Kandidaten



Monster.ch erweitert den "Radius" seiner Social Job Ads für

Stellenanzeigen um die Kanäle Facebook und Instagram. Zusätzlich zu

Twitter werden die Stellenanzeigen nun auch direkt in zwei weiteren,

bei der jungen Zielgruppe besonders beliebten, Kanälen

veröffentlicht. Die Erweiterung ist im Preis inbegriffen sowie auch

die automatisierte Aufbereitung der Anzeige für den jeweiligen Kanal

und das Targeting anhand der ausgewählten Kriterien.



Durch Marketingwerkzeuge Zugang zu neuen Kandidatengruppen

eröffnen



Social Job Ads von Monster sind mobil optimiert und haben damit

ideale Voraussetzungen, auch Nutzer unterwegs zu erreichen.

Arbeitgeber müssen heute direkter auf die Kandidaten zugehen - und

ihr Unternehmen sowie ihre offenen Stellen proaktiv vermarkten. Wie

Marketing-Experten konzentrieren sich Personalverantwortliche darauf,

die bestehenden sozialen Plattformen dafür bestmöglich zu nutzen.

Monster bringt neue Produkte auf den Markt, die genau diese Art von

Vermarktung für Recruiter ermöglichen. Der Druck, qualifizierte

Mitarbeiter und Top-Performer einzustellen, wird grösser und Monster

bietet Unternehmen nun den entscheidenden Vorteil in diesem

wettbewerbsgetriebenen Umfeld.



Instagram und Facebook - immer dabei



Die aktuellen Zahlen sprechen für sich: Laut dem Social Media

Monitoring Experten Brandwatch hat Instagram ca. 400 Millionen aktive

Nutzer, das sind etwa 30 Prozent aller Internet-Nutzer.(1) Davon

loggen sich über 60 Prozent täglich ein. Schon heute sind zahlreiche

Unternehmen mit einem Account auf Instagram vertreten (z.B. 90

Prozent der 100-Top-Marken weltweit). Ähnlich wie auch Facebook mit

seinen ca. 3,9 Millionen aktiven Nutzern in der Schweiz sind beide

Kanäle von einer hohen kontinuierlichen und mobilen Nutzung geprägt

und eignen sich daher besonders dafür, durch passgenaues Targeting

passive Kandidaten direkt im präferierten sozialen Netz auf offen

Stellenangebote aufmerksam zu machen.(2)



Die Social Job Ads im Detail finden Sie hier:



Schweiz: Monster Social Job Ads: http://arbeitgeber.monster.ch/pro

dukte/social-ads.aspx?intcid=BUY_RS:SOCADS



Mehr Infos erhalten HR-Experten auch bei Ihrem persönlichen

Monster Kundenbetreuer.



(1) https://www.brandwatch.com/de/2016/05/37-instagram-statistiken

-fuer-2016/



(2) http://bernetblog.ch/2017/01/04/facebook-zahlen-schweiz-39-mil

lionen-aktive-nutzer-ende-2016/



