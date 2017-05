Rimini Street, Inc., der führende unabhängige Anbieter von Supportdiensten für Unternehmenssoftware wie die Software von SAP SE (NYSE: SAP) Business Suite, BusinessObjects und HANA Database und die Software der Oracle Corporation (NYSE: ORCL) Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce, hat heute bekanntgegeben, dass die James Pascoe Group, ein Händler in privatem Besitz, Rimini Street für den Support seiner SAP-ERP-Anwendungen bei acht Einzelhandelsmarken in Neuseeland und Australien ausgewählt hat.

Die James Pascoe Group ist ein Händler mit Sitz in Neuseeland und lokalen Marken, darunter die Buchhandlung Whitcoulls, der Küchenspezialist Stevens und die Warenhauskette Farmers Trading Company, die Schmuckketten Pascoes und Stewart Dawsons sowie die australischen Schmuckketten Prouds, Angus Coote und Goldmark. James Pascoe ist mit über 730 Einzelgeschäften in ganz Neuseeland und Australien vertreten.

Rimini Street optimiert die Wartungsgeschwindigkeit und eröffnet neue Möglichkeiten

"Seit fast einem Jahrzehnt nutzen wir in allen unseren Unternehmen ein stabiles SAP-ERP-Anwendungssystem vor Ort und geben bei SAP einen beträchtlichen Geldbetrag für Wartung und Upgrades aus, bekommen aber nicht den Gegenwert für diese Ausgaben", sagte David Lean, Leiter IT bei der James Pascoe Group. "Mit dem Wechsel zu Rimini Street konnten wir bei unseren jährlichen Supportkosten sofort sparen. Das Unternehmen unterstützt uns bei der Optimierung unserer Wartungsausgaben und gibt uns Gelegenheit, uns auf innovativere Programme zu konzentrieren, die zum Wachstum unserer zukünftigen Einzelhandelsgeschäfte beitragen werden."

James Pascoe beschäftigt selbst ein schlankes internes IT-Team und unterhält eine IT-Infrastruktur, die sich hauptsächlich vor Ort befindet. Daher hat man bei dem Unternehmen das sachkundige Supportteam begrüßt, das durch den Wechsel zu Rimini Street verfügbar wurde. Jedem Kunden wird ein namentlich bekannter Primary-Service-Ingenieur zugewiesen, der mit den Anwendungen und Technologien, für die er Support bietet, mindestens zehn Jahre Erfahrung hat. Rimini Street kann zudem garantieren, dass die Kunden ihre aktuelle Version der Software mindestens 15 Jahre behalten können, ohne dass Upgrades erforderlich sind, und liefert weltweit Support für individuelle Anpassungen zu laufenden Veränderungen bei Steuern, Gesetzen und Regelungen.

"CIOs und führende IT-Unternehmen in Australien und Neuseeland stehen unter erhöhtem Druck bezüglich der Maximierung ihrer Rendite bei ihrer IT-Landschaft und der Implementierung digitaler Transformationen zugunsten des Wachstums ihrer Geschäftstätigkeiten", sagte Andrew Powell, Managing Director bei Rimini Street APAC und Naher und Mittlerer Osten. "Unternehmen wie James Pascoe haben den Wechsel zum Support von Rimini Street vollzogen, um Ressourcen und Zeit freizusetzen und sich mehr auf Bereiche von strategischer Wichtigkeit konzentrieren zu können, mit deren Hilfe sich ihre Geschäftstätigkeiten von der Konkurrenz abheben können. Bisher haben fast 1.900 internationale Unternehmen der Fortune 500, aus dem mittleren Marktsegment und aus dem öffentlichen Sektor den Wechsel zum Support von Rimini Street vollzogen."

