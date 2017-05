Laut einer Studie des Londoner Instituts IISS werden bewaffnete Konflikte vermehrt in Städten ausgetragen - mit verheerenden Folgen für die Einwohner. Auch Flüchtlinge suchen immer häufiger Schutz in urbanen Zentren.

Städte sind immer häufiger Schauplatz bewaffneter Konflikte. Dies ergab eine am Dienstag veröffentlichte Studie des renommierten Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) in London. Auch Flüchtlinge ziehen zunehmend in Städte, wie IISS-Generaldirektor John Chipman berichtete. In knapp der Hälfte der 36 Konflikte, ...

