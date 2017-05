--Ex-Chef der Siemens-Windsparte führt fusioniertes Unternehmen

--Healthineers-Vorstand vertritt Siemens in Siemens-Gamesa-Board

--Siemens-Manager Michael Hannibal leitet auch nach Fusion das Offshore-Geschäft

(NEU: Details zum neuen Gamesa-Chef)

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Abschluss der Fusion der Siemens-Windenergiesparte mit dem spanischen Gamesa-Konzern hat das neue Unternehmen die Spitzenposition neu besetzt. Markus Tacke, vor der Fusion Chef von Siemens Wind Power, ist CEO von Siemens Gamesa Renewable Energy. Er löst nach einem Verwaltungsratsbeschluss vom Montag mit sofortiger Wirkung Ignacio Martin an der Spitze ab, der im April seinen Rückzug angekündigt hatte. Siemens verschiebt überdies die Gamesa-Zuständigkeit im Konzernvorstand.

Tacke sagte, die Prioritäten für die eingeleitete Integration der beiden Unternehmensteile seien "Kosteneffizienz, erfolgreiche Lieferung unserer Projekte, die Gewinnung neuer Aufträge und die Schaffung einer Unternehmenskultur, die auf technische Exzellenz und konsequentes Kostenmanagement fokussiert ist".

Siemens schickt unterdessen sein neues Vorstandsmitglied Michael Sen in den Verwaltungsrat der Windenergietochter. Sen ersetzt dort Konzernvorstand Klaus Helmrich als einen von fünf Siemens-Vertretern in dem Gremium, wie es in einer Mitteilung aus München hieß. Auch im Siemens-Vorstand werde er die Verantwortung für Siemens Gamesa übernehmen.

Sen war erst Anfang April vom Versorger Eon zu Siemens zurückgekehrt. Der 48-Jährige ist im Siemens-Vorstand bislang vor allem für die Sparte Medizintechnik (Siemens Healthineers) zuständig, für die der Siemens-Konzern eine Börsennotierung anstrebt. Sen habe bei Eon "umfangreiche Expertise im Umgang mit börsennotierten Beteiligungen aufgebaut", heißt es in der Mitteilung.

Und noch ein Siemens-Manager übernimmt eine Führungsaufgabe in Spanien. Michael Hannibal werde bei Siemens Gamesa das Offshore-Windgeschäft leiten, das er schon bei Siemens Wind Power drei Jahre geführt hatte. Die übrigen vier leitenden Gamesa-Manager, darunter Finanzvorstand Andrew Hall, blieben auf ihrem Posten.

Siemens hatte sein Geschäft mit Erneuerbaren Energien Anfang April in den spanischen Windenergiekonzern Gamesa eingebracht. Der Münchner DAX-Konzern hält seither 59 Prozent an Siemens Gamesa. Das bei Bilbao im Baskenland ansässige Unternehmen ist mehr als 90 Ländern vertreten und verfügt über eine weltweit installierte Gesamtkapazität von 75 Gigawatt. Am Mittwoch legt Siemens Gamesa Quartalszahlen vor.

