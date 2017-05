Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nur erfüllte Erwartungen seien wahrscheinlich nicht ausreichend, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer Studie vom Dienstag. In der Branche sei der Aromen- und Duftstoffhersteller das erste Branchenunternehmen, das in der aktuellen Berichtsrunde nicht positiv überrascht habe./tih/mis

ISIN: DE000SYM9999