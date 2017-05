Lauf a.d. Pegnitz (ots) -



Filigran und wertvoll zugleich: Mit ihrem schlichten Design sind die neuen Little Secrets Armbänder von THOMAS SABO Sinnbilder für die tiefe Bedeutung des Schmucktragens. Jedes Armband soll die Wünsche des Trägers symbolisieren und wird so zu einem besonderen täglichen Begleiter. Ab dem 20. April ist die THOMAS SABO Welt um die zarten Schmuckstücke erweitert.



"Meistens sind es die kleinen Dinge im Leben, die berühren. Unsere Little Secrets Armbänder halten symbolisch die innigsten Wünsche fest. Eines oder auch mehrere Designs zusammen entwickeln eine ganz persönliche Wirkung", so Designer Thomas Sabo über die Inspiration.



Teil der Serie sind die beliebtesten Motive aus den THOMAS SABO Kollektionen wie Anker, Lebensbaum, Feder, Infinity-Zeichen oder Lotosblume. Darüber hinaus gibt es Coins, Herzen und Stege, die mit einer kostenlosen Gravur individualisiert werden können: Zur Auswahl stehen dafür über 60 Symbole sowie Buchstaben und Zahlen. Das feine, handgeknüpfte Textilband ist größenverstellbar.



Die Little Secrets Armbänder sind ab 29,- Euro in THOMAS SABO Stores, Shop-in-Shops, im Online-Shop unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern ab dem 20. April 2017 erhältlich.



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.860 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO annähernd 490 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



