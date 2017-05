Seevetal (ots) - Europas drittgrößter Teehersteller, die Laurens Spethmann Holding (LSH), produzierte im vergangenen Geschäftsjahr rund 10 Milliarden Teebeutel, darunter Deutschlands beliebtesten Schwarztee Meßmer Klassik.



Der Gesamtumsatz des Familienunternehmens mit 1.100 Mitarbeitern stieg leicht auf insgesamt 470 Millionen Euro (EUR 468 Mio. in 2015). Darin enthalten ist das Geschäft mit Riegeln und Süßstoffen (Nutrisun, Huxol) sowie Cerealien (Nordgetreide).



Mit erhöhter Effizienz, einem erweiterten Produktportfolio sowie Investitionen von insgesamt mehr als 20 Millionen Euro in die Infrastruktur und den Ausbau der Produktionsstätten sieht sich die LSH auch für 2017 gut aufgestellt.



