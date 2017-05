Euro / Dollar: Erneutes Wendemanöver?

Beim Euro/US-$ kann man eine Short-Spekulation überlegen, nachdem die Kurse auch heute früh abwärts tendieren. Ein Blick auf den Chart zeigt:

In diesem Jahr hat das Währungspaar die Eigenschaft, nach Anstiegen über letzte Hochs (= Widerstände) stets wieder zurückzufallen, also kleine Bullenfallen zu hinterlassen. Das scheint auch jetzt der Fall zu sein, denn der Anstieg über 1,0950 $ währte nur temporär, die Notierungen liegen wieder darunter. Zwar hat sich 2017 ein gewisser Aufwärtstrend gebildet, aber dieser ist relativ flach (könnte also im großen Bild auch nur eine trendbestätigende Flagge im übergeordneten Abwärtstrend sein) und die Notierungen befinden sich am oberen Rand des Kanals. Das dürfte also eine gute Ausgangslage für einen (mittelfristigen) Short sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...