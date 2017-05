Nach den enttäuschenden Ergebnissen der SPD bei den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein muss die Partei einen weiteren Dämpfer hinnehmen: In den Umfragewerten verliert die SPD weiter an Boden.

Weiterer Dämpfer für die SPD im Bund: In einer Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 27 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert in einer Insa-Umfrage seit der Wahl von Martin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...