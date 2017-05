Mit einem neuen Stromtarif will Greenpeace Energy den Umstieg von der Braunkohle auf die Photovoltaik fördern. Teil dieses Stromtarifs ist ein Fördercent für den Bau neuer Photovoltaik-Anlagen in Tagebaurevieren.Der Ausbau erneuerbarer Energien bietet ausreichendes Potenzial, um die Braunkohle-Arbeitsplätze in Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen zu ersetzen. Das meldet Greenpeace Energy unter Berufung auf eine neue Studie, die das Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im Auftrag von Greenpeace Energy erstellt hat. Um den Braunkohle-Ausstieg voranzutreiben und möglichst ...

