Stuttgart/Osnabrück (ots) - Frische Brötchen bis morgens um 6:30 Uhr an die Haustür: Mit dieser Geschäftsidee von Morgengold Frühstücksdienste, Deutschlands Nr. 1 im Backwaren-Homedelivery, ist Ramon Westkamp in Osnabrück 2004 gestartet. Heute beliefert er gemeinsam mit seiner Frau Bianca rund 3.700 Haushalte. Für seine besonderen unternehmerischen Erfolge wurde das Unternehmerpaar auf der diesjährigen Morgengold-Jahrestagung und Erfa in Köln bereits zum dritten Mal als Franchise-Partner des Jahres ausgezeichnet.



Als Ramon Westkamp sich für die Selbstständigkeit mit Morgengold Frühstücksdienste entscheidet, will seine Frau Bianca ihn eigentlich nur unterstützen. "Nach kurzer Zeit reifte in mir die Überlegung, mich noch stärker für den Erfolg zu engagieren", erinnert sich die 38-Jährige. 2006 fiel die Entscheidung: Die gelernte Industriekauffrau kündigt ihren Job bei einer Bank und steigt als Franchise-Partnerin im Betrieb ihres Mannes mit ein. Heute führen die beiden über 40 Repräsentanten und Teamleiter sowie über 30 Logistikpartner. In Osnabrück, Münster und Rheine beliefern sie aktuell etwa 3.700 Kunden.



"Bei Morgengold können wir auf ein bewährtes Unternehmenskonzept und eine professionelle Rückendeckung zurückgreifen", so Ramon Westkamp. "Dank des ausgefeilten Morgengold-Vertriebskonzepts und den standardisierten Prozessen können wir unser großes Gebiet strukturiert bearbeiten und ausschöpfen." Die Zahlen geben ihnen Recht: Eine Gebietsausschöpfung von 103 Prozent sind das erfolgreiche Ergebnis ihrer konsequenten Vertriebsarbeit.



Bundesweit sind insgesamt 81 Morgengold-Partner mit 100 Frühstücksdiensten am Markt aktiv. An sieben Tagen in der Woche liefern die von ihnen geführten Betriebe sämtliche Backwaren morgens an die Haustür, die ausschließlich von lokalen Bäckereien bezogen werden. Modernste EDV und die konsequente Nutzung neuer Medien ermöglichen eine Neu- oder Umbestellung noch bis (teilweise) 16 Uhr des Vortages. 100.000 Haushalte nehmen derzeit den Morgengold-Service in Anspruch. 2016 erzielte der Marktführer im Backwaren-Homedelivery mit Sitz in Stuttgart einen Gruppenumsatz von 40,5 Mio. Euro.



