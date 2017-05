Berlin (ots) - FPSB Deutschland bewertet den Vermögensaufbau Gipfel mit 6,5 Credits



Berlin, 9. Mai 2017 - Dauerkrisen bestimmen die Geopolitik, die Folgen der Finanzkrise noch immer die Geldpolitik. Populisten gewinnen an Einfluss und Unsicherheit lähmt oftmals das Handeln der Anleger. Zumal sie mit diversen tiefgreifenden Veränderungen gleichzeitig konfrontiert werden, was nicht ohne Folgen für Vermögensaufbau, Vorsorge und Geldanlage bleibt. Stehen wir bei den Zinsen am Tiefpunkt? Sind die Immobilienpreise bereits ausgereizt? Ist die Aktienrally kurz vor dem Ende? Was bedeutet die Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft? Das Umfeld zwingt zum Umdenken und neuem Handeln. Entsprechend lautet das Motto der diesjährigen Konferenz "Investieren in Wendezeiten".



18 renommierte Experten diskutieren auf dem dritten "Capital Vermögensaufbau Gipfel", den das Wirtschaftsmagazin am 22. Juni 2017 im Frankfurter WesthafenPier veranstaltet, die aktuellen wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Fachleute analysieren die Lage an den Finanz- und Immobilienmärkten und zeigen Strategien sowie Handlungsoptionen für den langfristigen Vermögensaufbau auf. Financial Planner erhalten so wichtige Hinweise für erfolgreiche Beratungsgespräche mit ihren Kunden.



Im Fokus der eintägigen Fachveranstaltung stehen alle für den langanhaltenden Anlageerfolg relevanten Themengebiete. Im Rahmen der Vorträge, Workshops und Diskussionen geht es unter anderem um nachhaltiges Vermögensmanagement in unsicheren Zeiten, den Renditequellen der Zukunft bis hin zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Anlagestrategie.



Die von den 'Capital'-Finanzjournalisten moderierte Fachveranstaltung bietet Orientierung und Informationen für eine erfolgreiche Anlageberatung. Die Teilnahme kostet 249 Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für Mitglieder des AfW, CFA, FPSB, Votum und VuV gelten rabattierte Preise. Der "Capital Vermögensaufbau Gipfel" ist beim Financial Planning Standard Board FPSB Deutschland unter der Nummer 17-100 registriert und wird mit 6,5 CPD-Credits bewertet.



Im Internet sind unter www.capital.de/VAG das aktuelle Programm, eine Übersicht aller Referenten sowie weitere Informationen verfügbar.



