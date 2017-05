Lieber Leser,

der Goldpreis hat es nicht geschafft die wichtige Preiszone bei 1.300 US-Dollar zu überwinden und weitete seine Verluste in der vergangenen Woche deutlich aus. Wir sind auf die möglichen Gründe dafür in einer gesonderten Analyse zum Goldpreis eingegangen. Auch die Barrick Gold-Aktie schaffte es nicht mehr über die wichtige Widerstandszone bei 20 US-Dollar je Aktie hinaus. Der Quartalsbericht enttäuschte per Q1 2017 ebenfalls. Ein technisches Doppel-Top lässt sich erkennen. ...

