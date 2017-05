Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones) Bei der Auktion langlaufender inflationsindexierter Bundesanleihen ist die Durchschnittsrendite am Dienstag deutlich gestiegen. Mit minus 0,27 Prozent lag sie aber immer noch im negativen Bereich. Zeichner der 2046 fällig werdenden Papiere, die 2015 erstmals angeboten wurden, waren also erneut bereit, für vermeintliche Sicherheit nicht nur auf Zinsen zu verzichten, sondern sogar noch dafür zu bezahlen. Bei der Versteigerung gleicher Papiere am 7. Februar hatte die Durchschnittsverzinsung noch minus 0,48 Prozent betragen.

Zur Marktpflege wurden 97 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes übernommen, zugeteilt wurden bei Geboten von 808 Millionen Euro Papiere im Wert von 403 Millionen. Die Aufstockungsemission war damit 2,0-fach überzeichnet.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der Versteigerung vom 7. Februar:

Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit 15. April 2046 Volumen 500 Mio Bietungsvolumen 808 Mio Zuteilungsbetrag 403 Mio Bid-to-cover-Ratio 2,0 (1,7) Durchschnittsrend. -0,27% (-0,48%)

May 09, 2017

