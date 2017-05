Basel - Es waren sieben sehr magere Jahre in Europa seit dem ersten griechischen Rettungspaket, dessen Jahrestag am Mittwoch nicht unbedingt gefeiert werden muss, so Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin AG.Aber nicht nur wegen des Ausgangs der französischen Präsidentschaftswahl seien die politischen und ökonomischen Risiken in der Währungsunion deutlich zurückgegangen. Erstmals seit Jahren sind die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG optimistischer für die Eurozone als für die USA.

