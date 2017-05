München - Mit der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten sind die Sorgen um den Zusammenhalt der Eurozone vorerst in den Hintergrund gerückt, so Tawhid Ali und Andrew Birse, Portfolio Manager European Equities beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Befürchtungen um einen Absturz der europäischen Aktienmärkte und des Euro seien damit der Erleichterung und Zuversicht gewichen. Im Umfeld anhaltend niedriger Zinsen würden Aktien in Europa weiterhin attraktives Ertragspotenzial bieten. Doch wann komme die nächste politische Krise? Gerade jetzt sei es wichtig, auf Unternehmen zu setzen, die über verschiedene Marktlagen hinweg langfristige Erträge liefern könnten.

