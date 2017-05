Frankfurt - Die Wirtschaft in Indien wächst inzwischen dynamischer als die chinesische Wirtschaft. Der Aufschwung und die Reformen der Regierung ziehen immer mehr Investoren an. Für Privatanleger dürfte die Beimischung indischer Investments mittel- bis langfristig interessante Chancen bieten, so die Experten von DWS Investments im Kommentar zum DWS India-Fonds (ISIN LU0068770873/ WKN 974879).

Den vollständigen Artikel lesen ...