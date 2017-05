Jena - Der europäische Software-Security-Hersteller ESET holt im Vertrieb einen neuen Branchen-Profi an Bord: Als Senior Partner Account Manager ist Uwe Rehwald ab dem 01. Mai künftig für den Aufbau und die Betreuung neuer Händler- und Distributionsnetzwerke im DACH-Raum verantwortlich, mit dem Ziel, die Markenbekanntheit von ESET weiter zu steigern.

Mit dem Geschäft bestens vertraut

Im Fokus seiner Expansionsstrategie stehen vor allem grosse, überregionale Systemhäuser und Systemintegratoren. Auch mit der Entwicklung und Unterstützung bestehender Partner ist der Vertriebsexperte betraut. Damit will ESET den Channel weiter stärken und neue Impulse für das Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen. «Wir freuen uns, so einen erfahrenen Spezialisten in unserem Team zu haben», erklärt Maik Wetzel, Channel Sales Director DACH bei ESET. «Sein Know-how wird uns einen entscheidenden Schritt nach vorne bringen, ...

