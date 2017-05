Hamburg (ots) - Studierende bewerten im aktuellen CHE Hochschulranking, das heute im ZEIT Studienführer 2017/18 erscheint, ihre Studienbedingungen. Jedes Jahr wird ein Drittel der Fächer neu beurteilt, in diesem Jahr die Fächer BWL, Jura, VWL, Soziale Arbeit, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsrecht und Wirtschaftswissenschaften.



Über 300 Universitäten und Fachhochschulen, mehr als 2.700 Fachbereiche, über 10.000 Studiengänge, über 30 Fächer und die Bewertungen ihrer Studierenden: Das CHE Hochschulranking bietet eine umfassende und fundierte Informationsquelle für Studieninteressierte aus dem deutschsprachigen Raum. Die Bandbreite der ausgewiesenen Kriterien ist groß und von Fach zu Fach durchaus verschieden.



Martin Spiewak, Chefredakteur des ZEIT Studienführers: "Neben dem Ranking hilft der Studienführer mit einer Vielzahl von Hintergrundinformationen, Erfahrungsberichten und Tipps jedem, der an einem Studium interessiert ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen."



Frank Ziegele, Geschäftsführer des CHE Centrum für Hochschulentwicklung: "Das Angebot an Studiengängen ist fast unüberschaubar und die persönlichen Kriterien bei der Wahl einer Hochschule sind ganz unterschiedlich. Wer bietet gute Unterstützung am Studienanfang? Wo ist die Betreuung hervorragend? Welche Hochschule bietet gute Kontakte zur Berufspraxis? Mit dem CHE Hochschulranking findet man den Studiengang, der zu einem passt."



Der ZEIT Studienführer 2017/18 ist ab sofort für 8,95 Euro im Handel oder unter www.zeit.de/studienfuehrer erhältlich. Das vollständige CHE Hochschulranking ist ab dem 9. Mai auch auf ZEIT CAMPUS ONLINE unter www.zeit.de/che-ranking abrufbar. Die Nutzer können mit zahlreichen interaktiven Suchmöglichkeiten das Ranking nach ihren individuellen Studienbedürfnissen nutzen, um die passende Hochschule zu finden. ZEIT CAMPUS ONLINE bietet Studierenden unter www.zeit.de/campus eine zentrale Anlaufstelle für alle Lebens- und Orientierungsfragen zu Studium und Beruf.



Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Ausstattung umfasst das Ranking Urteile von den Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule.



Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.



