Frankfurt/Main (ots) - Die jährliche Programmanalyse des Instituts IFEM, Köln, vergleicht die fünf deutschen Fernsehhauptprogramme anhand von Sparten, Sendungsformen und Inhaltsstrukturen. In der jetzt in der Fachzeitschrift "Media Perspektiven" veröffentlichten Analyse für das Programmjahr 2016 steht neben den Programmstrukturen auch die tageszeitliche Platzierung der Programmangebote im Fokus. Sowohl in der Gesamtsendezeit als auch in der Primetime übertreffen die Informationsanteile im Ersten und im ZDF diejenigen bei RTL, Sat.1 und ProSieben deutlich. Ein leichter Rückgang des Informationsanteils im Ersten resultiert teils aus Sportübertragungen im sportintensiven Jahr 2016, teils aus der Ausweitung nonfiktionaler Unterhaltung. Alle Sender bis auf ProSieben senden abends mehr Fiction als tagsüber. Bei Sat.1 ist ein sukzessiver Ausbau der nonfiktionalen Unterhaltung zulasten von Fiction auffällig.



Das Erste und das ZDF bestreiten ihre umfangreicheren Informationsangebote vor allem mit klassisch-journalistischen Sendungsformen. Die großen Privatsender profilieren sich verstärkt durch Realityformate, insbesondere Scripted Doku-Soaps. ProSieben bestreitet fast die Hälfte seines Gesamtangebots mit Serien. Veränderungen der Sendungsformen gab es bei Sat.1 durch Ausweitung der Realityformate im Austausch gegen Serien. Im Ersten wurden Fernsehfilme und Quiz ausgeweitet und Serien reduziert.



Im Ersten und beim ZDF verteilen sich die Sendungsformen gleichmäßiger über den gesamten Tag, bei RTL und Sat.1 konzentrieren sich Realityformate stark auf das Tagesprogramm, während zur Hauptsendezeit konventionelle Formen der nonfiktionalen Unterhaltung und vor allem Fictionformen angeboten werden. Das Angebot von ProSieben ist dazu komplementär: Serien im Tagesprogramm und andere Formen zur Hauptsendezeit.



Die Analyse der Inhaltsstrukturen zeigt: Beim Ersten und beim ZDF ist Politik ein wesentlicher Teil des Angebots auch zur Hauptsendezeit. Mit Inhalten der Kategorie Recht/Kriminalität/Unfall bestreiten RTL und Sat.1 große Teile des Tagesprogramms, zur Hauptsendezeit bevorzugen sie eher alltagsnahe Themen.



OTS: Media Perspektiven newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104310 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104310.rss2



Pressekontakt: IFEM Institut für empirische Medienforschung Riehler Straße 21 50668 Köln Tel.: 0221-779011 Fax: 0221-7325945 E-Mail: daten@ifem.de www.ifem.de