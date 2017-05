Die Stabilisierung der Rohstoffpreise und insgesamt überzeugende Unternehmensergebnisse dürften den US-Börsen am Dienstag zu einem positiven Handelsstart verhelfen. Vorbörslich zeichnet sich eine gut behauptete Eröffnung ab. Am Montag hatten die US-Börsen sehr verhalten auf die Wahl Emmanuel Macrons zum neuen französischen Präsidenten reagiert. Der als europafreundlich geltende Macron war der Favorit der Finanzmärkte, doch hatte er in Umfragen vor der Wahl schon klar in Führung gelegen, weshalb sein Sieg niemanden mehr überraschte.

Die Analysten von Accendo Markets merken an, dass mit dem Wahlsieg Macrons die Gefahr politischer Unsicherheit deutlich geringer geworden sei. Das lasse sich auch am CBOE-Volatilitätsindex ablesen, der auf dem niedrigsten Stand seit 1993 notiere. Die Anleger warteten nun nur auf den nächsten Katalysator, der den langfristigen Aufwärtstrend verlängere.

Die Accendo-Analysten weisen allerdings auch auf einige Ereignisse in der nahen Zukunft hin, die diesen Aufwärtstrend zunächst bremsen könnten. Dazu gehören Parlamentswahlen in Großbritannien und Frankreich im Juni, diverse Zentralbanksitzungen und die Opec-Konferenz im Mai. Am Dienstag sind potenzielle Impulsgeber indessen rar. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an. Dafür sind Auftritte verschiedener Vertreter der US-Notenbank angekündigt. Auch Quartalszahlen von Unternehmen wie Nvidia, Office Depot, Allergan, Valeant und Discovery Communications gilt es zu verarbeiten.

May 09, 2017

