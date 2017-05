Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seinen Aufwärtskurs fortgesetzt. Nachdem in den vergangenen Wochen die Politik das Geschehen an den Börsenplätzen bestimmt habe, rückten nun wieder die Unternehmensgewinne in den Mittelpunkt, meinte ein Händler. Die von den Unternehmen in der laufenden Quartals-Berichtssaison ...

Den vollständigen Artikel lesen ...