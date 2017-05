Der DAX erzielt neue Rekorde, Daimler (ISIN: DE0007140000) nicht. Ausgerechnet ein solcher Blue Chip zieht nicht mit - was ist denn nur los? Das Problem ist, dass die Kette der Hinweise, dass der Zenit des Auto-Booms erreicht ist, nicht abreißt.

Die Absatzzahlen in den USA waren in den letzten Monaten nicht wirklich berauschend. Und jetzt kamen auch noch ernüchternde Zahlen aus China, einem Markt, in den ein Drittel der deutschen Fahrzeuge geht. Im Jahresvergleich ging der Absatz dort im April zurück. Dass das daran lag, dass im Vorjahreszeitraum besondere Subventionen für Kleinwagen galten, mag sein. Das betrifft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...