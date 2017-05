Am Donnerstagmorgen ist die Veröffentlichung der Quartalsbilanz bei Nordex (ISIN: DE000A0D6554) geplant. Das wird die Entscheidung bringen, ob die Zuversicht wiederkehrt und die Aktie damit eine Bodenbildung vollenden kann oder nicht.

Aktuell zieht Nordex leicht an und hat sich damit an die Zwischenhochs vom März (14,20 Euro) und April (14,35 Euro) herangearbeitet. Das zeigt, dass hier einige Akteure "wollen". Aber die im Chart unten eingeblendeten Umsätze machen auch klar: Das läuft unter geringem Volumen ab. Und ist ergebnisoffen, denn diejenigen, die hier und jetzt zugreifen, müssen erst einmal am Donnerstag durch die Quartalsdaten bestätigt werden. Was müssen wir da auf den Tisch bekommen, damit endlich wieder ...

