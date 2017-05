Philadelphia, USA (ots) -



Phase-cut-LED-Treiber der NanoDriver-Serie mit einer Größe von lediglich 13,5 mm x 13,5 mm x 1,42 mm



Seoul Semiconductor, ein weltweit führendes, innovatives Unternehmen für LED-Produkte und -Technologien, hat die branchenweit kleinsten DC-LED-Treiber mit Phase-cut und einer zehnmal höheren Leistungsdichte im Vergleich zu herkömmlichen LED-Treibern entwickelt. Die Produkte der NanoDriver-Serie sind mit einer Breite von 13,5 mm die weltweit kleinsten LED-Treiber. Sie sind in vier Versionen erhältlich, mit einer Ausgangsleistung von 16 W und 24 W für den Betrieb von LED-Beleuchtung, während die Eingangsleistung bei 120 V oder 230 V (50 bis 60 Hz) liegt.



Er kann mit AC- oder DC-Netzgeräten betrieben werden. Hergestellt mit der Original-Acrich-Technologie von Seoul Semiconductor, umfasst die NanoDriver-Serie einen direkt auf dem Substrat befestigten integrierten Schaltkreis, womit die Größe des Wandlers erheblich reduziert wird.



"Die neue NanoDriver-Serie bedeutet für Lichtdesigner eine bahnbrechende Wende, da sie in die Lage versetzt werden, Größe, Gewicht und Volumen ihrer Leuchten zu reduzieren", erläuterte Keith Hopwood, Executive Vice-President bei Seoul Semiconductor. "Diese enorme Größenreduzierung der NanoDriver-Serie ist das Ergebnis der kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Hochvolt-LED-Technologie, kombiniert mit einer einzigartigen Leistungstopologie, die zu einer geringeren Größe, höheren Effizienz und niedrigeren Kosten führt."



Darüber hinaus wird Seoul Semiconductor in absehbarer Zukunft seine MicroDriver-Serie mit hochleistungsfähigen Treibern für LED-Leuchten von 900 bis 2400 Lumen vorstellen. Die MicroDriver-Serie ist mit einem Miniaturgehäuse kombiniert, das die Größe des Wandlers um mehr als das Zehnfache senkt. Dies ermöglicht die Integration des Steuerschaltkreises in den externen Treiber, sodass entweder mehr Lichtquellen auf der Leiterplatte befestigt, oder die Größe der Leiterplatte verringert werden kann.



Die NanoDriver-Serie kommt mit wenigen externen Bauteilen aus und bietet 16 W oder 24 W Ausgangsleistung in einem Gehäuse von nur 13,5 mm x 13,5 mm x 1,42 mm. Die Treiber sind ideal für Downlights, Einbau- und Schienenleuchten sowie Spotlights geeignet. Ihre geringe Größe ermöglicht hauchdünne und neuartige Beleuchtungsvorrichtungen in Wandleuchten, sodass der konventionelle Lampenaustausch möglich ist, ohne dass eine großflächige Aussparung für den Treiber erforderlich ist oder die Lichtausbeute abnimmt.



Die daraus resultierende geringere physikalische Größe der LED-Treiber hat erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft der Beleuchtungsindustrie, da Lichtdesigner die Möglichkeit haben, die Größe der Leuchten um 20 Prozent zu reduzieren, was Transport- und Lagerkosten deutlich senkt. Da konventionelle LED-Treiber schwer und sperrig sind, werden sie in der Regel per Seefracht von den Herstellern in Asien an europäische und nordamerikanische Beleuchtungshersteller versandt, wobei die Transportdauer bis zu sechs Wochen beträgt. Die NanoDriver-Serie ist so klein und leicht, dass die Luftfracht praktikabel und wirtschaftlich ist. Dies reduziert die Lieferzeit - die gesamte Lieferkette wird somit flexibler und reaktionsschneller.



Die NanoDriver-Serie besteht aus vier Modellen, ausgelegt für eine Ausgangsleistung von 16 W und 24 W, für LED-Baugruppen, die bei Eingangsspannungen von 120 V oder 230 V (50 bis 60 Hz) betrieben werden. Die LED-Treiber haben typische Effizienzen von 85 % sowie einen Leistungsfaktor von <0,9 und sind auf einen Einschaltstrom von<300 mA ausgelegt. Sie haben einen Überhitzungsschutz, die die LED-Stromstärke bei Temperaturen von mehr als 160°C begrenzt. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -40° bis +70°C (Umgebung) und bei -20° bis +85°C (am TC-Punkt).



Die Treiber sind UL geprüft, bieten einen flickerfreien, gering überlagerten Wechselstrombetrieb für Phase-cut-Dimmer und sind konform mit California Title 24, sodass Lichtdesigner höchsten Design-Anforderungen nachkommen können, darunter geringes Flackern, ein hoher Leistungsfaktor, Class B EMI und 2 kV-Stoßspannung.



Die LED-Treiber der NanoDriver-Serie sind ab sofort bei Seoul Semiconductor erhältlich. Weitere Informationen zur NanoDriver-Serie stehen Ihnen auf der folgenden Website zur Verfügung: http://www.seoulsemicon.com/en/technology/drivers



Weitere Informationen über Seoul Semiconductor finden Sie unter http://www.seoulsemicon.com, bzw. bei Seoul Semiconductor am Stand 2825 auf der LIGHTFAIR 2017.



Über Seoul Semiconductor



Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierende Dioden (LEDs) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als fünftgrößter LED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 12.000 Patente, bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Technologien sowie eine hohe Produktionsrate von innovativen LED-Produkten an - darunter Wicop, die einfacher strukturierte gehäuselose LED mit marktführender Farbgleichmäßigkeit. Wicop ermöglicht Kosteneinsparungen auf Leuchtenebene insbesondere bei Anwendungen mit hoher Leuchtdichte und darüber hinaus ganz neue Design Möglichkeiten. Weitere innovative Produkte: Acrich, die weltweit führende direkte AC-LED; Acrich MJT, die sogenannte Multi-Junction-Technology, eine eigene LED-Familie mit geringem Stromverbrauch bei hoher Spannung, sowie "nPola", ein neues LED-Produkt auf der Basis der GaN-Substrattechnologie mit einer zehnmal höheren Leistung als herkömmliche LEDs.



# Marken Wicop und Acrich sind Marken von Seoul Semiconductor Co., Ltd.



