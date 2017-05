FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0886 US-Dollar und damit weniger als am Morgen. Nach der Wahl Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten war der Euro kurzzeitig auf mehr als 1,10 Dollar gestiegen, die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die die Devisenkurse bewegen könnten. In den USA melden sich jedoch einige ranghohe Notenbanker zu Wort. Aktuell gehen die Anleger an den Finanzmärkten mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die US-Zentralbank ihren Leitzins auf ihrer nächsten Sitzung im Juni weiter erhöhen wird. Will die Fed andere Signale senden, dürfte sie dies mit deutlichem Abstand vor der Zinssitzung tun, um abrupte Marktbewegungen zu vermeiden.

Deutliche Bewegung am Devisenmarkt gab es beim australischen Dollar, der zwischenzeitlich um bis zu 0,8 Prozent nachgab und auf den schwächsten Stand seit Mitte Januar gefallen ist. Darauf folgte eine leichte Erholung. Nach Zahlen vom Dienstag sind die australischen Einzelhandelsumsätze im März überraschend gesunken.

Außerdem hat die australische Regierung ihre Budgetplanung für das Haushaltsjahr 2017/2018 veröffentlicht. Demnach wird mit einem Defizit von 29,4 Milliarden australischen Dollar (19,9 Milliarden Euro) gerechnet. Die Regierung will mit einem milliardenschweren Investitionsprogramm der Wirtschaft neuen Schwung geben. "Stärkere Fiskalausgaben stützen zwar die Wirtschaft, könnten aber auch das AAA-Rating Australiens gefährden", kommentierte Esther Reichelt, Expertin bei der Commerzbank. "Vorerst halten wir das Erholungspotenzial beim australischen Dollar deshalb für begrenzt."/tos/bgf/fbr

ISIN EU0009652759

AXC0188 2017-05-09/13:11