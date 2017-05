FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 8. Mai 2017. Neue ETCs von BNP ermöglichen das Engagement in Benzin, Diesel, Erdgas, Heizöl und Öl.

Die BNP Paribas erweitert das Angebot an Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel.

Die neuen ETCs bieten Anlegern Zugang zur Wertentwicklung von Terminkontrakten bezogen auf die Energierohstoffe Benzin, Heizöl, Öl der Sorte WTI, Erdgas und Diesel. Gehandelt werden die Terminkontrakte an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) oder der Londoner Intercontinental Exchange (ICE). Bei den Terminkontrakten handelt es sich um Verträge, die auf die zukünftige physische Lieferung der jeweiligen Energierohstoffe gerichtet sind.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

