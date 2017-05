FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 8. Mai 2017. Zwei neue iShares-ETFs bieten Zugang zu Unternehmens- und Staatsanleihen aus den USA, die in US-Dollar ausgegeben worden sind und ein Investment-Grade-Rating vorweisen.

iShares erweitert das Produktangebot auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel um zwei Renten-ETFs.

Der erste, der iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF, bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index zu partizipieren. Der Referenzindex umfasst auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen und Anleihen mit staatlichem Bezug. Alle Anleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating und eine Restlaufzeit zwischen einem Jahr und zehn Jahren.

Mit dem iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF können Anleger an der Wertentwicklung des ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years partizipieren. Der Referenzindex enthält ausschließlich inflationsgeschützte Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die vom US-Schatzamt begeben werden. Weiterhin müssen alle Anleihen eine Restlaufzeit bis zu fünf Jahre und ein Volumen von mindestens 300 Millionen US-Dollar an umlaufenden Papieren aufweisen. Die Anleihen sind in US-Dollar denominiert, ihr Zinssatz ist fix.

8. Mai 2017, sie können sich kostenlos für unseren täglichen Newsletter per E-Mail anmelden. Registrieren Sie sich bei www.boerse-frankfurt.de/newsletter

Laden Sie sich jetzt die neue Version der Börse Frankfurt-App für Android oder iOS herunter, bzw. aktualisieren Sie die Version auf Ihrem Smartphone. Die App bietet jetzt kostenlose Xetra-Preise in Realtime. Bis zu drei Titel können Sie in Ihre Watchlist aufnehmen. Außerdem: Broker-Buttons für den direkten Weg in Ihre Ordermaske, Watchlists ohne Anmeldung u.v.m.

Unterstützen Sie uns bitte mit Ihrem Feedback - im App-Store oder direkt per Mail an uns. © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0190 2017-05-09/13:14