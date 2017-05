Bevor ein Techniker mit einem OTDR einen Test startet, sollte er mit OTDR-Messungen vertraut sein und umfassende Kenntnisse über die Physik der Lichtwellenleiter haben. Erst dann kann er Messergebnisse richtig interpretieren. Wichtig zu wissen ist, dass für ein OTDR alles, was es auf der Faserstrecke »sieht« ein Ereignis ist.

Ereignisse unterscheidet man danach, ob sie sich dämpfend/nicht reflektiv oder reflektiv verhalten. An dämpfenden Ereignissen geht Leistung verloren und das untersuchte Medium (Glasfaser) reflektiert einen reduzierten Lichtstrom zum OTDR. Zu diesen Ereignissen gehören Schmelzspleiße, Mikrobiegungen, Makrobiegungen und sogar die Glasfaser selbst. An reflektiven Ereignissen geht gleichfalls Leistung verloren und es wird Licht zum OTDR zurück reflektiert. Zu diesen Ereignissen zählen Steckverbinder/Anschlüsse, mechanische Spleiße, Faserbrüche und das Ende einer Glasfaser.

Das Physikalische Messprinzip

Ein OTDR, auch »optisches Zeitbereichsreflektometer« genannt, speist kurze Lichtimpulse in die Glasfaser ein und ermittelt die Laufzeit der zum Gerät zurück reflektierten Lichtanteile.

Wellenlänge, Frequenz, Geschwindigkeit

Das Licht hat im Vakuum eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von c?=?299.792,458?km/s. Nun hat aber das Medium Glas (hier die Glasfasern) die Eigenschaft, die Ausbreitungsgeschwindigkeit aufgrund von Materialdispersionen zu »bremsen«. Das wird mit dem Brechungsindex n ausgedrückt. Die tatsächliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in LWL liegt bei ungefähr v??=?200.000?km/s. Demnach gilt:

vLWL=?c?/?n.

Alle angegeben Wellenlängen der Lichtstrahlungen (und der OTDR-Messungen) beziehen sich auf Luft (˜?Vakuum), sie entsprechen der Strahlungsentstehung am Lichtsender (Laser, LED usw.). Für die Wellenlänge gilt die Beziehung: ??=c?/?f. Wenn von einer Wellenlänge von 1550?nm gesprochen wird (in Luft), beträgt die Wellenlänge des gleichen Signals in der Glasfaser nur ??=1060?nm bei einem Brechungsindex von n??=?1,46.

Die Wellenlängen der in Lichtwellenleitern genutzten Signale liegen um ca. 1?µm: 850?nm, 1320?nm, 1550?nm und 1650?nm (?-Werte in Luft). Die Dämpfung des Lichts in Glasfasern hängt von ihrer Wellenlänge ab (Tabelle 1). Diese Angaben sollen nur ein Verständnis für die Zusammenhänge der Ausbreitungsgeschwindigkeit, der Lichtwellenlänge und der nutzbaren Länge der verwendeten Glasfasern geben.

Funktionsprinzip der Rückstreuung

Manche Lichtimpulse kehren durch Rückstreuung (Rayleighstreuung, tritt an jedem Ort entlang der Faser auf) und Reflexion (Fresnelreflexion, tritt nur an diskreten Ereignissen auf) zum OTDR zurück. Rückstreuung bedeutet, dass Licht auf dem Weg durch die Faser an Partikeln, die in der Faser vorhanden sind, abprallt. Von diesem Licht kehrt ein Teil zum OTDR-Messanschluss, dem Detektor, zurück und wird dort ausgewertet (Bild 1). Anhand der Intensität der Rückstreuung und der Zeit, die ab der Einspeisung der gesendeten Lichtimpulse vergangen ist, berechnet das OTDR den Leistungsverlust. Darunter zählen die Gesamtdämpfung sowie die einzelnen Dämpfungen der Steckverbinder, Spleiße und andere Ereignisse auf der Faser. Man spricht hier von einer indirekten Dämpfungsmessung. Demgegenüber führt ein optischer Dämpfungsmessplatz (OLTS), bestehend aus einem optischen Leistungspegelmesser (PM) und einer Lichtquelle (LS), eine direkte Messung aus. Hierbei wird eine bekannte Lichtmenge in ein Faserende eingespeist und die Intensität am anderen Faserende ermittelt.

Steckverbinder, mechanische Spleiße und alle anderen Ereignisse, die entlang der Faser die Ausbreitung der Lichtimpulse stören, d.?h. eine Diskontinuität verursachen, erzeugen eine starke Reflexion, die die Intensität der Rückstreuung deutlich übertrifft. Diese Reflexion wird vom OTDR auf die gleiche Weise wie die Rückstreuung analysiert. Man bestimmt die rückgestreute Lichtleistung ...

