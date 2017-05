Frankfurt - Die Commerzbank ist überraschend mit einem Gewinnplus ins Jahr gestartet. Dazu trug der rege Handel der Kunden mit Wertpapieren bei, woran die Frankfurter über Gebühren verdienen. Zudem schnitt die interne Einheit zur Abwicklung von Altlasten (Bad Bank) im ersten Quartal deutlich besser ab als im Vorjahreszeitraum, weil ein eigentlich schon abgeschriebener Deal bei Staatsfinanzierungen doch noch klappte.

Unterm Strich sorgte das für einen Gewinn von 217 Millionen Euro, wie die Commerzbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Geldhaus 169 Millionen Euro verdient. Damit übertraf die Commerzbank die Erwartungen der Analysten deutlich, die nicht einmal mit einem halb so hohen Gewinn gerechnet hatten. Auch operativ stieg das Ergebnis von 282 Millionen auf 314 Millionen Euro.

Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs vorbörslich um zwei Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Damit setzt die Commerzbank den guten Lauf in diesem Jahr fort. Der Aktienkurs läuft momentan auf die 10 Euro zu. Zum Jahreswechsel kostete das Papier noch gut 7 Euro.

