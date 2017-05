Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seinen Aufwärtskurs fortgesetzt. Nachdem in den vergangenen Wochen die Politik das Geschehen an den Börsenplätzen bestimmt habe, rückten nun wieder die Unternehmensgewinne in den Mittelpunkt, meinte ein Händler. Die von den Unternehmen in der laufenden Quartals-Berichtssaison vorgelegten Zahlen sind an den Märkten insgesamt freundlich aufgenommen worden. Hierzulande hat der Personalvermittler Adecco solide Quartalszahlen präsentiert.

Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich war an den Börsen als Wahl "pro Europa" gewertet worden. Mit den reduzierten politischen Risiko gehe der Blick zudem vermehrt auch auf die wirtschaftlichen Fundamentaldaten, so ein Marktanalyst. Und diese zeigten gerade auch in Europa ein erfreuliches Bild. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Nachmittag nicht auf dem Programm. Allerdings werden sich am Abend gleich mehrere Vertreter der US-Notenbank Fed in Reden äussern, wobei die Investoren auf Hinweise über den möglichen nächsten Zinsschritt im Juni achten werden.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 12.30 Uhr 0,53% im Plus bei 9'087,78 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,50% auf 1'443,94 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,61% auf 10'312,83 Punkte. Von ...

