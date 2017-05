IRW-PRESS: Leo Resources Inc.: Leo Resources Inc. meldet Absichtserklärung für die geplante Akquisition von Beratungskliniken für Cannabis-Patienten und eine nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung in Höhe von $10 Millionen

9. Mai 2017 -Leo Resources Inc. (LEO: CSE; FWB: L00) (Leo oder das Unternehmen) hat am 8. Mai 2017 eine unverbindliche Absichtserklärung (die Absichtserklärung) mit Green Life Clinics Inc. (GLC) im Hinblick auf eine geplante Transaktion unterzeichnet, nach welcher GLC Leo Resources Inc. im Wege eines Reverse Takeover (die Transaktion) für eine kombinierte Gegenleistung aus Barmitteln und Aktien erwerben soll. Die definitive Struktur der Transaktion wurde noch nicht festgelegt, sondern wird nach Abschluss der Beratung zum Steuer-, Unternehmens- und Wertpapierrecht sowohl bei Leo als auch bei GLC bestimmt. Nach Durchführung der Akquisition werden die Geschäfte von GLC von der zusammengeschlossenen Gesellschaft fortgeführt.

Über GLC

GLC wurde nach dem Recht der Provinz British Columbia gegründet, die eine Absichtserklärung zum Erwerb eines Privatunternehmens unterzeichnet hat, die in den westlichen Provinzen Kliniken und Pavillons betreibt. GLC sammelt Informationen/Leads durch die Platzierung interaktiver Pavillons zur Lead-Generierung in Bereichen, die für Cannabis-Nutzer und für Kliniken / Büros aus dem Gesundheitssektor von hohem Interesse sind. Danach verweist GLC diese interessierten Parteien an sein Partner-Kliniknetz und unterstützt sie dabei, Zugang zu dem gesetzlichen medizinischen Marihuana-Programm Kanadas zu erhalten und sich darin zu orientieren; GLC hilft ihnen zu ermitteln, ob sie teilnahmeberechtigt sind, unterstützt sie beim Ausfüllen der entsprechenden Formulare, bietet ärztliche Beratung und verweist sie an geeignete zugelassene Hersteller. GLC verfügt derzeit über 6 Kliniken in seinem Unternehmensnetzwerk.

GLC ist ein Unternehmen, das um den sich heutzutage rasch verändernden Gesetzesrahmen aufgebaut ist. Dank der Lead-Generierungs-Tools von GLC ermöglicht dies den Zugang nicht nur zu den medizinischen Nutzern, sondern - sofern vorhanden - auch zu den Freizeitkonsmenten. Dies schafft die Möglichkeit, alle Konsumenten von Cannabis - Patienten und Freizeitkonsumenten - zu erreichen, was einen Anreiz für zukünftige Partner und zugelassene Hersteller bietet.

Transaktion

Entsprechend den Bestimmungen der Absichtserklärung soll Leo 100 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Wertpapiere von GLC erwerben; dies stellt die Gegenleistung für die Zahlung von insgesamt $ 5.000.000 in bar und die Emission von 25 Millionen Stammaktien des Unternehmens für die Aktionäre von GLC dar.

Finanzierung

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierung (die parallele Finanzierung) im Wege einer nicht über einen Broker vermittelten Privatplatzierung von Einheiten (die Einheiten) abschließt, um einen Bruttoerlös von insgesamt $ 10 Millionen mit einem beabsichtigten Preis von 50 Cent pro Einheit zu erzielen. Das Unternehmen erhält außerdem eine Mehrzuteilungsoption, um zusätzlich bis zu 50 % des Finanzierungvolumens zu platzieren. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie. Der Inhaber jedes ganzen Warrants sind während eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Abschluss der Transaktion berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zum Preis von 85 Cent pro Aktie zu erwerben. Falls die Aktie des Unternehmens an 10 aufeinander folgenden Handelstagen mit einem Kurs von $ 1,40 pro Aktie schließt, hat das Unternehmen die Option, die Inhaber der Bezugsscheine in Schriftform durch eine Mitteilung oder eine Pressemitteilung zu benachrichtigen, dass die Laufzeit der Bezugsscheine auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dieser Mitteilung verkürzt wird. Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit der parallelen Finanzierung eine Vermittlungsgebühr zahlen. Der Nettoerlös aus der parallelen Finanzierung wird für die Entwicklung des Geschäfts, mögliche Übernahmen und als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Bedingungen der Transaktion

Die Transaktion unterliegt einer Reihe von aufschiebenden Bedingungen, unter anderem der Aushandlung und Unterzeichnung eines verbindlichen Vertrags, Due-Diligence-Prüfung und dem Erhalt sämtlicher erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Sofern nicht sämtliche dieser Bedingungen erfüllt werden bzw. sofern nicht auf sie verzichtet wird, soweit ein Verzicht auf diese Bedingungen möglich ist, wird die Transaktion nicht durchgeführt. Es besteht keine Gewissheit, dass die Bedingungen rechtzeitig oder überhaupt erfüllt werden oder dass auf sie verzichtet wird.

Weitere Informationen

Weitere Einzelheiten zu den geplanten Transaktionen und der zusammengeschlossenen Gesellschaft werden in einer umfassenden Pressemitteilung bereitgestellt, falls und wenn die Parteien einen verbindlichen Vertrag abschließen. Weitere Informationen zu dem Unternehmen finden Sie in den Dokumenten, die auf SEDAR unter www.sedar.com zu dem Unternehmen veröffentlicht wurden.

LEO RESOURCES INC.

Sam Chaudhry

Sam Chaudhry, CEO Kontaktinformation: 800 - 1199 West Hastings Street Vancouver, British Columbia V6E 3T5 Tel.: 604.376.1429 Fax: 1.888.241.5996 LEO RESOURCES INC. 800-1199 West Hastings Street Vancouver, BC V6E 3T5 Tel.: 604.283.1722

DIE CSE HAT DIESE PRESSEMITTEILUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT ODER RICHTIGKEIT DERSELBEN.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Die Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, könnte, wird, sollte, glauben und ähnlichen Ausdrücken sollen zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass sich diese als korrekt herausstellen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten. Diese Schätzungen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken, einschließlich unterschiedlicher Risikofaktoren, die in den veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens erörtert werden, die im Profil des Unternehmens auf www.sedar.com abgerufen werden können, erheblich von jenen unterscheiden, die zurzeit erwartet werden.

