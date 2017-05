Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Russland findet wegen des Tags des Sieges kein Börsenhandel statt. Die Börse in Seoul blieb wegen der südkoreanischen Präsidentschaftswahl geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.395,20 +0,01% +6,90% Euro-Stoxx-50 3.659,84 +0,49% +11,22% Stoxx-50 3.262,63 +0,58% +8,37% DAX 12.777,25 +0,65% +11,29% FTSE 7.348,29 +0,65% +2,88% CAC 5.401,73 +0,35% +11,09% Nikkei-225 19.843,00 -0,26% +3,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,26 -21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,02 46,84 +0,4% 0,18 -17,2% Brent/ICE 49,46 49,34 +0,2% 0,12 -15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,47 1.226,30 -0,1% -0,83 +6,4% Silber (Spot) 16,22 16,23 -0,1% -0,01 +1,8% Platin (Spot) 911,05 919,00 -0,9% -7,95 +0,8% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,1% +0,00 -1,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Stabilisierung der Rohstoffpreise und insgesamt überzeugende Unternehmensergebnisse dürften den US-Börsen am Dienstag zu einem positiven Handelsstart verhelfen. Vorbörslich zeichnet sich eine gut behauptete Eröffnung ab. Die Analysten von Accendo Markets merken an, dass mit dem Sieg Emmanuel Macrons bei der französischen Präsidentschaftswahl die Gefahr politischer Unsicherheit deutlich geringer geworden sei. Das lasse sich auch am CBOE-Volatilitätsindex ablesen, der auf dem niedrigsten Stand seit 1993 notiere. Die Anleger warteten nun nur auf den nächsten Katalysator, der den langfristigen Aufwärtstrend verlängere.

Die Accendo-Analysten weisen allerdings auch auf einige Ereignisse in der nahen Zukunft hin, die diesen Aufwärtstrend zunächst bremsen könnten. Dazu gehören Parlamentswahlen in Großbritannien und Frankreich im Juni, diverse Zentralbanksitzungen und die Opec-Konferenz im Mai. Am Dienstag sind potenzielle Impulsgeber indessen rar. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an. Dafür sind Auftritte verschiedener Vertreter der US-Notenbank angekündigt. Auch Quartalszahlen von Unternehmen wie Nvidia, Office Depot, Allergan, Valeant und Discovery Communications gilt es zu verarbeiten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris

17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Augsburg

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q, New York

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte bauen ihre Gewinne am Dienstagmittag weiter aus. Angeführt wird der Aufschwung von der Mailänder Börse, der MIB gewinnt 0,8 Prozent. Die Aktien von Campari steigen dort nach guten Quartalszahlen um 11 Prozent. Bei den Branchen haben die zuletzt stark gedrückten Rohstoffwerte die Nase vorn: Ihr Index gewinnt 1,5 Prozent, wobei Händler erst einmal nur von einer Erholung sprechen wollen. Bei den Einzelwerten sorgt eine Flut von Quartalszahlen für Bewegung. Commerzbank legen um 2,5 Prozent zu. Die Bank hat operativ in den ersten drei Monaten fast 60 Prozent mehr verdient als Analysten im Konsens erwartet hatten. Eon (+2,4 Prozent) ist im ersten Quartal beim Gewinn leicht hinter der Konsensprognose zurückgeblieben, hat aber den Ausblick bestätigt. Die Tochter Uniper (+1 Prozent) mit dem alten Kohle- und Gasgeschäft hat deutlich besser abgeschnitten als Eon. Munich Re (-1,9 Prozent) hat im ersten Quartal 13 Prozent weniger Gewinn gemacht als erwartet. Continental verlieren nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen 0,6 Prozent. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen, der Kurs ist seit Jahresbeginn um 15 Prozent gestiegen. Bei Fraport (-0,8 Prozent) werden nach der 32-prozentigen Kurs-Rally seit Jahresbeginn Gewinne mitgenommen. Der operative Gewinn des Flughafenbetreibers hat wegen hoher Kosten die Markterwartung um gut 20 Prozent verfehlt. Die NordLB hat ihre Kaufempfehlung für die Aktie auf "Halten" gesenkt. Symrise verlieren 0,7 Prozent. Während der Geschäftsbereich "Flavor & Nutrition" ein überraschend starkes organisches Wachstum erzielt habe, habe das Wachstum der Sparte "Scent & Care" weit unter der Markterwartung gelegen, heißt es von den Analysten der DZ-Bank. Am Anleihemarkt geben die Kurse nach, die Renditen steigen also. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt bei 0,44 Prozent, 2 Basispunkte höher als am Montag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0895 -0,27% 1,0924 1,0923 +3,6% EUR/JPY 124,02 +0,15% 123,83 123,21 +0,9% EUR/CHF 1,0922 +0,09% 1,0913 1,0898 +2,0% EUR/GBP 0,8430 -0,04% 0,8434 1,1846 -1,1% USD/JPY 113,83 +0,43% 113,35 112,80 -2,6% GBP/USD 1,2924 -0,22% 1,2953 1,2939 +4,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen hat sich am Dienstag ein uneinheitliches Bild gezeigt. Nach schwachen Einzelhandelsdaten zählte vor allem die Börse in Sydney zu den Verlierern. In Hongkong erreichte der HSI den höchsten Stand seit Juli 2015. In Tokio begründeten Händler die moderaten Verluste mit dem Hinweis auf eine Überreaktion am Vortag, als der japanische Leitindex nach der vorangegangenen Feiertagspause über 2 Prozent fester auf einem 17-Monatshoch geschlossen hatte. Schwergewicht Tencent erreichte in Hongkong ein Allzeithoch und legte um 2,5 Prozent zu, der Versicherungswert AIA gewann 1,7 Prozent auf ein Neunmonatshoch. Xinjiang Goldwind legten um weitere 2,3 Prozent zu. Das Unternehmen hatte am Vortag den Kauf eines Windparks von Origin Energy aus Australien mitgeteilt. Nach dem Fall auf ein Dreimonatstief erholten sich Great Wall Motor nach ihren schwachen Absatzzahlen um 1,0 Prozent. Geschäftszahlen der Commonwealth Bank of Australia wurden als "nicht sonderlich beeindruckend" bezeichnet. Der Kurs büßte 3,9 Prozent ein, Westpac verloren 3,5 Prozent. ANZ sowie National Australia Bank ermäßigten sich um 2,6 bzw. 2,1 Prozent. Die UBS hatte Westpac zudem abgestuft. In Singapur profitierte der Bankensektor dagegen von positiven Geschäftsausweisen. OCBC stiegen nach Geschäftszahlen über Markterwartung um 1,2 Prozent. In China gaben Infrastrukturaktien auf breiter Front nach. Das Thema Sonderwirtschaftszone Xiongan verliere an der Börse an Bedeutung, hieß es im Handel. Nach schwachen Geschäftszahlen von Subaru verlor die Aktie in Tokio 3,7 Prozent. Mitsubishi Motor gaben um 3,4 Prozent nach. Am Devisenmarkt geriet der Austral-Dollar (Aussie) nach den Einzelhandelsdaten unter Druck und fiel von 0,7395 US-Dollar auf 0,7353 zurück.

CREDIT

Nach dem Sieg Emmanuel Macrons bei der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag gehen die Risikoprämien an Europas Kreditmärkten auch am Dienstag zurück. Die iTraxx-Indizes als Gradmesser der Risikoscheu von Investoren sind auf mehrmonatige Tiefstände gefallen. Bernhard Grünäugl von der Commerzbank stellt fest, dass "der Squeeze anhält und die Bewertungen immer höhere Niveaus erreichen". Die Handelsaktivität bei in Euro denominierten Anleihen mit Investment Grade Bonität sei zuletzt jedoch zurückgegangen im Vergleich zum lebhaften ersten Quartal. "Es scheint, dass Anleger in Anbetracht der nur geringen Neuemissionstätigkeit kein Interesse hatten, zu früh aus der Rally auszusteigen", sagt der Kreditanalyst. Die Marktakteure warteten dringend auf neues Angebot. Nach einer fünfwöchigen Flaute dürften die Emittenten nun jedoch wieder verstärkt an den Euro-Kreditmarkt drängen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank überrascht mit Gewinnanstieg im ersten Quartal

Die Commerzbank ist mit überraschend guten Zahlen ins Jahr gestartet. Die im DAX gelistete Bank, die derzeit einen tiefgreifenden Konzernumbau durchmacht, verdiente trotz einer hohen Vergleichsbasis und einer nochmals gestiegenen Risikovorsorge deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Bank profitierte von leicht höheren Erträgen und einem stark verbesserten Ergebnis in der Abbaueinheit ACR.

Conti erhöht Umsatzausblick nach starkem Jahresstart

Continental hat im ersten Quartal angesichts guter Geschäfte mit der Automobilbranche beim Umsatz deutlich zugelegt und den Ausblick für das Gesamtjahr etwas angehoben. Optimistisch stimmt den DAX-Konzern auch die Entwicklung des zweiten Quartals. Beim Gewinn verzeichnete das Unternehmen in den ersten drei Monaten wegen Belastungen von der Rohstoffseite dagegen nur einen leichten Zuwachs.

Eon mit schwachem Jahresauftakt im ersten Quartal

Der Energiekonzern Eon ist im ersten Quartal hinter den Erwartungen geblieben. Die Essener büßten zwischen Januar und März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beim Umsatz und Gewinn noch stärker ein als am Markt erwartete wurde. Der bereinigte Überschuss sank auf 525 Millionen Euro von 658 Millionen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Analysten hatten im Konsens immerhin 531 Millionen erwartet.

K+S verkauft mehr Düngemittel und bekräftigt Prognose

