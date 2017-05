(neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Uniper)

ESSEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon hat im ersten Quartal deutliche Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Das Dax -Unternehmen hatte dabei mit Problemen im Vertriebs- sowie Kernkraftsgeschäft zu kämpfen. Dagegen meldete die Eon-Beteiligung Uniper einen Gewinnsprung. In Uniper hatte Eon im vergangenen Jahr sein Geschäft mit Kohle- und Gaskraftwerken sowie den Energiehandel abgespalten, um sich als Folge der Energiewende in Deutschland selbst auf zukunftsträchtige Geschäfte zu konzentrieren.

Die operativen Ergebnisse hätten sich in einem schwierigen Umfeld wie erwartet entwickelt, sagte Eon-Finanzvorstand Marc Spieker. So sank das um Sonderfaktoren bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um rund ein Drittel auf gut eine Milliarde Euro. Damit lag es im Rahmen der Analystenschätzungen. Der bereinigte Konzernüberschuss nahm um 20 Prozent auf 525 Millionen Euro ab. Einschließlich der ausgeklammerten Sonderfaktoren wurde der Nettogewinn auf 628 Millionen Euro fast halbiert.

PROGNOSE BEKRÄFTIGT - EON-AKTIE GEHÖRT ZU DAX-GEWINNERN

Dennoch gehört die Aktie zu den Gewinnern im Dax. Das Papier legte am Mittag um 2,47 Prozent auf 7,267 Euro zu. Zwar lagen die Ergebnisse leicht unter den Erwartungen der Analysten. Jedoch dürfte die Entwicklung nicht repräsentativ für das Gesamtjahr sein, wie Finanzvorstand Spieker erläuterte. "Vieles soll sich im Jahresverlauf wieder normalisieren und eine Erholung einsetzen", schätzt John Musk vom Analysehaus RBC Capital.

An seiner Jahresprognose hält der Eon-Vorstand daher fest, was die Aktie stützte. Eon hatte für 2017 ein bereinigtes Ebit von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,2 bis 1,45 Milliarden Euro angekündigt. "Das ist ambitioniert, denn vor allem bei Kundenlösungen ist und bleibt der Wettbewerb hart", sagte Vorstandschef Johannes Teyssen.

VERTRIEBSGESCHÄFT UND KERNKRAFT BELASTEN EON-ERGEBNIS

Während das Netzgeschäft, das den Löwenanteil zum Ergebnis beiträgt, sich im ersten Quartal weiter positiv entwickelte, musste Eon bei Erneuerbaren Energien sowie dem Vertriebsgeschäft Federn lassen. Bei den Erneuerbaren sank witterungsbedingt die Auslastung der Windkraftanlagen. Im Vertrieb belasteten gestiegene Netzentgelte sowie höhere Beschaffungskosten im Strom- und Gasbereich in Deutschland und Großbritannien.

Dazu kamen Probleme im Geschäft mit Kernenergie. Eon betreibt noch drei Atommeiler. Das Kernkraftwerk Brokdorf ist nach der jährlichen Revision noch nicht wieder am Netz, die Abschaltung dauert dabei länger als geplant. Dies hatte deutlich niedrigere Ergebnisbeiträge aus der Kernernergie zur Folge.

SCHWIERIGKEITEN IM BRITISCHEN MARKT

Ein zunehmendes Problem stellt der britische Energiemarkt dar. Ein Damoklesschwert ist dabei eine mögliche Preisobergrenze für Strom, die die konservative Partei im Falle eines Wahlsieges im Juni überlegt. Dies würde das Ergebnis von Eon auf der Insel weiter belasten. "Großbritannien ist jetzt schon extrem wettbewerbsintensiv", sagte Spieker. Der Preisdruck sei hoch.

Preiserhöhungen und Effizienzmaßnahmen sollen die Einbußen ausgleichen. Welche Konsequenzen Eon jedoch im Falle einer tatsächlichen Einführung einer Preisobergrenze für das Geschäft ziehen werde, ließ Spieker offen. Über strategische Konsequenzen - wie etwa einen Ausstieg aus dem Geschäft - nachzudenken, sei im Moment noch zu früh.

UNIPER SOLIDE ZUM JAHRESAUFTAKT

Im Gegensatz zu Eon konnte Uniper mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr starten. Der Konzernüberschuss stieg im ersten Quartal von 652 Millionen auf 733 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei profitierte der Konzern von einer höheren Bewertung seiner Finanzinstrumente. Mit diesen sichert Uniper seine langfristigen Strom- und Gaspositionen im Handelsgeschäft ab.

Operativ verdiente Uniper hingegen weniger, was allerdings auch an positiven Sondererträgen im Vorjahr lag, wie etwa angepasste Lieferkonditionen für Gasbezugsverträge. So sank das bereinigte Ebit um 41 Prozent auf 514 Millionen Euro, was jedoch leicht über den Erwartungen der Analysten lag. Ohne diese Effekte hätte Uniper ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau verzeichnet, erklärte das Unternehmen. Der Umsatz verbesserte sich dank eines besseren Handelsgeschäfts um 13,7 Prozent auf rund 22,3 Milliarden Euro.

UNIPER BESTÄTIGT ZIELE

Uniper habe ein "gutes Fundament für den weiteren Jahresverlauf" gelegt, sagte Finanzvorstand Christopher Delbrück. Die Jahresprognose bestätigte das im MDax -Unternehmen. Das Ebit soll in einer Bandbreite von 0,9 bis 1,2 Milliarden Euro liegen. Zudem strebt das Management eine Dividendenerhöhung von 15 Prozent an.

Allerdings schloss Delbrück einen Jahresverlust erneut nicht aus. Hintergrund ist der geplante Verkauf der Gasfeldbeteiligung Yushno Russkoje. Der Finanzvorstand rechnet mit einem Verlust aus dem Geschäft von rund 700 Millionen Euro. Uniper erwartet den Abschluss des Verkaufs weiterhin zum Ende des Jahres. Die Aktie konnte leicht zulegen. Bis Mittag steigt das Papier um 0,8 Prozent auf 16, 35 Euro./nas/mne/fbr

ISIN DE0008469008 DE0008467416 DE000ENAG999 DE000UNSE018

AXC0193 2017-05-09/13:28