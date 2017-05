Dell EMC World, Las Vegas / Zürich - Dell EMC hat auf der Dell EMC World in Las Vegas eine Vorschau auf die kommende 14. Generation der Dell EMC PowerEdge Server gegeben: Die neuen Geräte bieten eine skalierbare Business-Architektur, intelligente Automatisierung sowie integrierte Sicherheit und unterstützen Unternehmen optimal bei der Transformation ihrer IT.

Die Dell EMC PowerEdge Server der 14. Generation bilden eine sichere und skalierbare Rechenplattform, die sich ideal als Grundlage für Cloud- und Analytics-Anwendungen sowie Software-defined Rechenzentren eignet. In drei Schlüsselbereichen bringt das neue Server-Portfolio wesentliche Innovationen mit:

Die skalierbare Business-Architektur optimiert Rechenzentren für ein breites Spektrum neuartiger Workloads wie Big Data, High Performance Computing oder Software-defined Storage; eine intelligente Automatisierung durch erweiterte Programmierschnittstellen und die neue OpenManage Enterprise Konsole ermöglicht es der IT, sich ganz auf geschäftskritische Aufgaben zu konzentrieren; die integrierte Sicherheit schützt die Daten der Anwenderunternehmen über die komplette Lebensdauer der Server.

Herkömmliche Rechenzentrums-Technologien sind häufig nicht agil, flexibel oder effizient genug, um Unternehmen optimal bei der Digitalisierung zu unterstützten. So sehen sich in einer aktuellen Studie von Dell EMC lediglich fünf Prozent der befragten Unternehmen in der Lage, die IT-Anforderungen der digitalen Transformation mit Hilfe moderner Plattformen zu erfüllen.

Mit der neuen skalierbaren Business-Architektur der Dell EMC PowerEdge Server können Unternehmen auf dynamische Geschäftsanforderungen mit einer Leistung reagieren, die sowohl für herkömmliche als auch Cloud-native Workloads optimiert ist. Das neue Server-Portfolio:

erhöht die Anwendungs-Performance und verkürzt die Antwortzeiten. Mit neunzehnmal mehr nichtflüchtigem Memory-Express (NVMe) Low-Latency-Speicher als die Geräte der Vorgängergeneration setzen die Server einen neuen Standard für NVMe mit Express Flash; liefert schnellere Resultate. BIOS-Einstellungen via "one Click" ermöglichen eine schnelle und einfache Optimierung für viele rechenintensive Workloads; bietet Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit. Mit erhöhten und flexibleren Speicherkapazitäten können Unternehmen ihre Storage-Konfigurationen für die Anforderungen ihrer Anwendungen massschneidern. Das ist vor allem in Software-defined Storage-Umgebungen von entscheidender Bedeutung.

Darüber hinaus enthält das neue PowerEdge-Portfolio zahlreiche Features, die das System-Management automatisieren und das Lifecycle-Management vereinfachen. Dazu zählen:

vereinheitlichtes Server-Management und umfassendes Data Center Monitoring. Mit OpenManage Enterprise steht eine neue virtualisierte Enterprise-System-Management-Konsole zur Verfügung. Sie bietet unter anderem Anwendungs-Plug-ins, eine einfach nutzbare Bedienoberfläche und ein individualisierbares Reporting; beschleunigtes Troubleshooting und maximierte Uptime. Der erweiterte iDRAC 9 (Integrated Dell Remote Access Controller) sorgt für eine deutlich höhere System-Management-Performance im Vergleich zur Vorgängergeneration; schnellere ...

