Vor 35 Jahren ging in der Schweiz das erste netzgekoppelte Photovoltaik-Kraftwerk Europas in Betrieb. Die 10-Kilowatt-Anlage in Canobbio im Kanton Tessin liefert bis heute Strom.Einen besonderen Jahrestag meldet der Schweizer Photovoltaik-Branchenverband Swissolar: Im Mai 1982, also vor genau 35 Jahren, wurde auf dem Dach der heutigen Fachhochschule der Südschweiz (SUPSI) eine Photovoltaik-Anlage mit zehn Kilowatt Nennleistung gebaut und als erste Anlage in Europa an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Bis heute liefert die Anlage in Canobbio im Schweizer Kanton Tessin ununterbrochen Solarstrom. ...

