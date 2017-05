HANNOVER/LEPPERSDORF (dpa-AFX) - Niedersachsen ist mit dem Rettungsversuch der Homann-Standorte im Kreis Osnabrück mit 1200 Beschäftigten gescheitert, womit sich eine Verlagerung nach Sachsen oder Polen abzeichnet. Ein Treffen von Ministerpräsident Stephan Weil und Olaf Lies (beide SPD) mit der Spitze des Homann-Mutterkonzerns Theo Müller blieb am Dienstag in Hannover ohne Erfolg. Der Feinkosthersteller sei bei seinen Schließungsplänen geblieben und wolle die Produktion voraussichtlich nach Leppersdorf (Landkreis Bautzen) oder nach Polen verlagern, teilte die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mit.

"Wir haben mit großem Nachdruck auf die Vorzüge des Standortes Dissen hingewiesen, insbesondere auf die große Zahl vorhandener und motivierter Fachkräfte und auf die Nähe zum Hauptabsatzmarkt in Nordrhein-Westfalen", sagte Weil. "Wir geben nicht auf. Wir wollen es dem Unternehmen sehr schwer machen, sich gegen Dissen zu entscheiden." Weil und Lies appellierten abermals an den Müller-Konzern, die Entscheidung zu überdenken. Beide Seiten hätten vereinbart, im Gespräch zu bleiben.

Die Müller-Gruppe will die Homann-Werke bis 2020 an einer Stelle konzentrieren. Die Werke in Dissen, Bad Essen, Bottrop und Floh-Seligenthal in Thüringen sollen geschlossen werden. Müller hatte die geplante Bündelung der Produktion auf den scharfen Wettbewerb in der Branche zurückgeführt. Langfristig sei es nicht möglich, die bestehenden vier Werke profitabel zu betreiben. In Leppersdorf betreibt Müller bereits eine große Molkerei mit rund 2500 Mitarbeitern. Der polnische Homann-Standort ist in Posznan (Posen).

Das Stammwerk der Marke Homann befindet sich in Dissen. Dort wurde die Fleischsalatfabrik 1876 gegründet. Mehr als 4000 Menschen hatten vor gut zwei Wochen in Dissen gegen die Schließung des Werks demonstriert.

Zuletzt bot der Tiefkühltortenhersteller Coppenrath & Wiese den betroffenen Homann-Mitarbeitern einen Einstieg am 40 Kilometer entfernten Standort Mettingen im Kreis Steinfurt (NRW) an. Dort sollen in diesem und im nächsten Jahr 500 neue Stellen entstehen./evs/DP/mis

