Das familiengeführte Unternehmen mit Stammsitz in Kronach-Neuses habe 2016 mit rund 500 Millionen Euro einen Umsatz leicht über Vorjahresniveau erwirtschaftet und festige so seine Marktposition, heißt es. Seit der Wirtschaftskrise 2009 habe man bereits das siebte Jahr in Folge ein Umsatzplus verzeic ...

Den vollständigen Artikel lesen ...