Panorama Berlin, Europas größte und umsatzstärkste Modefachmesse, öffnet die Türen zur ersten virtuellen Modemesse weltweit nun auch für modisch interessierte Endverbraucher.



DIE TRENDS VON MORGEN



Von jungen urbanen Kollektionen, hochwertiger Damen- und Herren-Mode über Denim, Schuhe & Accessoires bis hin zu Lingerie und Plus-Size-Fashion, zeigt Panorama Digital alle gängigen Segmente des Modehandels anhand führender Brands aus ganz Europa.



Ob neueste Styles aus Skandinavien, richtungsweisende Kollektionen aus Italien, Frankreich oder UK - klickt man auf die einzelnen Stände namhafter Modemarken, lassen sich diverse Features wie Trends und Tendenzen bzw. die Looks der kommenden Saison öffnen. Für Besucher der virtuellen Plattform, die keine Zeit haben, sich die einzelnen Stände der gesamten Messe anzuschauen, gibt es nach Produktkategorie geordnete Filter sowie die Suchfunktion nach einzelnen Marken.



Fachbesucher aus aller Welt finden sich zweimal jährlich zur Zeit der Berlin Fashion Week auf dem Gelände der Messe Berlin ein, um aus mehr als 800 internationalen Kollektionen für Damen und Herren, Schuhen und Accessoires die neuesten Trends und Tendenzen der kommenden Saison zu sichten. 2013 als Marktplatz für Fashion und Lifestyle gegründet feiert Panorama Berlin, die größte und umsatzstärkste Modemesse der Berlin Fashion Week, im Juli bereits die zehnte Edition und nutzt das Jubiläum, um nun erstmals auch dem interessierten Konsumenten über die virtuelle Plattform Panorama Digital Einblicke in eine sonst strikt Fachbesuchern vorbehaltene Welt zu öffnen. Unter dem Namen Panorama Digital hat die Panorama Berlin die weltweit erste virtuelle Modemesse lanciert, die, bisher nur für registrierte Fachbesucher, nun auch interessierten Endverbrauchern offensteht. Neben der fotorealistischen 360°-Abbildung der gesamten Veranstaltung, die es dem Besucher erlaubt, sich virtuell durch die elf Ausstellungshallen mit insgesamt 45 000 Quadratmetern Fläche zu bewegen und die einzelnen Präsentationen der ausstellenden Modemarken zu besichtigen, stehen dem Besucher weitere interessante Features zur Verfügung.



"In jeder Saison haben wir Anfragen interessierter Endkunden, die gerne die Panorama Berlin besuchen möchten und denen wir aufgrund der Tatsache, dass wir eine reine Fachbesucher-Veranstaltung sind, absagen müssen. Also haben wir uns überlegt, wie wir uns auch dem Verbraucher öffnen können und haben mit Panorama Digital eine fotorealistische 360°- Abbildung geschaffen, in der sich der Besucher frei bewegen kann.



Wir möchten dem interessierten Endverbraucher so die Möglichkeit geben, am Erlebnis Modemesse teilzuhaben, sich zu informieren, neue Marken bzw. Designer zu entdecken oder zu schauen, was es Neues an Gadgets oder im Home-Accessoires-Bereich gibt. Und dabei Spaß zu haben!"



Jörg Wichmann | CEO Panorama Berlin



Panorama Berlin FACTS



- Premiere Januar 2013 - Größte Modemesse Europas bzw. Berlins - findet zweimal jährlich zur Zeit der Berlin Fashion Week statt - über 50.000 Fachbesucher aus 96 Nationen pro Veranstaltung - 11 Messehallen, Messe Berlin, 45.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche - 800 nationale und internationale Damen und Herrenkollektionen, Schuhe & Accessoires... - Suche nach Produktkategorien: Damenmode, Herrenmode, Kindermode, Denim, Schuhe, Taschen, Accessoires, Schmuck, Fast Fashion - nächste Veranstaltung: 4. - 6. Juli 2017 | Saison Frühjahr/Sommer 2018 - CEO Jörg Wichmann - URL Panorama Digital: www.panorama-digital.com - Instagram: @panorama.berlin - Facebook: @panoramafashionfairberlin - Hashtags: panoramaberlin panoramaberlinfashionfair



