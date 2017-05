Frankfurt - Unter normalen Marktbedingungen strebt der Franklin Mutual European Fund (ISIN LU0140363002/ WKN 982584, A (acc) EUR) einen langfristigen Kapitalzuwachs an, so die Experten von Franklin Templeton.Er investiere überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa hätten oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen würden und deren Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters unter dem Substanzwert gehandelt würden. Der Fonds könne ferner bis zu 10% seines Nettovermögens außerhalb Europas anlegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...