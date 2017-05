Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Cohrs am Dienstag in einer ersten Reaktion auf die Resultate. Er sehe nur wenig Anpassungsbedarf bei seinen und den Marktschätzungen. Die Aktie sei derzeit angemessen bewertet./tih/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0084 2017-05-09/13:41

ISIN: DE0005773303