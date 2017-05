-------------------------------------------------------------- TeamDrive http://ots.de/mvW8o --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) - Cloud Ecosystem-Verband bescheinigt TeamDrive Erfüllung aller Richtlinien für Sicherheit und Vertrauen gemäß den Anforderungen der deutschen Wirtschaft



Die TeamDrive Systems GmbH (www.teamdrive.com) hat auf der Cloud-Konferenz bei Google in München das Gütesiegel "Trust in Cloud" durch den Cloud Ecosystem-Verband verliehen bekommen. Das Siegel bestätigt, dass der Sync&Share-Service von TeamDrive alle vom Verband vorgegebenen Richtlinien für einen Cloud-basierten Dienst erfüllt, die für die deutsche Wirtschaft von Belang sind. Dazu gehören deutscher Datenschutz, Sicherheitsaspekte, Service-Level, Vertragsgestaltung und weitere Qualitätsmerkmale, die bei der Auswahl von Cloud-Lösungen in Deutschland eine besonders wichtige Rolle spielen.



"Wir freuen uns, mit dem begehrten Trust-in-Cloud-Gütesiegel ausgezeichnet worden zu sein", sagt TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck. Er erklärt: "Das Siegel gibt Anwenderunternehmen in Deutschland eine wichtige Orientierungshilfe bei der Auswahl von Anbietern Cloud-basierter Services. Dabei spielt vor allem die Einhaltung der deutschen Compliance-Vorschriften - allen voran der Datenschutz - eine Schlüsselrolle. Zwar speichern wir die Daten unserer Kunden schon immer ausschließlich entsprechend den strengen deutschen Datenschutzanforderungen, aber mit dem Gütesiegel wird dieser Aspekt einmal mehr von neutraler Seite bestätigt."



Das neue auf der Google-Konferenz verliehene 50. Siegel steht in einer ganzen Reihe von unabhängigen Auszeichnungen, die TeamDrive für seine Funktionalität und vor allem seine Sicherheit erhalten hat. Schon seit Jahren bescheinigt das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) TeamDrive die Einhaltung der hohen deutschen und europäischen Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsstandards. Das Diplomatic Council, ein Think Tank, der die Vereinten Nationen berät, hatte TeamDrive erst kürzlich besten Datenschutz beim Vergleich von zwölf Cloud-basierten Sync&Share-Services bestätigt.



TeamDrive gilt als die "sicherste Sync&Share-Software der Welt made in Germany" für das Speichern, Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten, weil sie den Hochsicherheitsanforderungen gem. Paragraph 203 Strafgesetzbuch für Berufsgeheimnisträger entspricht. Grundlage bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch irgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diese technische und rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung. TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.



Über Trust in Cloud:



Die Cloud-Experten des Cloud Ecosystem haben standardisierte Check-Listen entwickelt, deren Antworten die Entscheider in ihrem Auswahlprozess effizient unterstützen.



Trust in Cloud unterscheidet drei Angebotsarten, und zwar Solutions (SaaS) und Infrastructure (IaaS und PaaS) für Cloud-Services sowie Professionals für Personen. Die Service-Zertifikate werden in den Stufen Trust-in-Cloud mit 24 zugesicherten Eigenschaften und Trust in Cloud Excellence mit mehr als 100 Fragen und einem ausführlichen Prüfbericht vergeben.



Das Cloud EcoSystem vergibt die Gütesiegel bei Erfüllung der Voraussetzungen und bei dem Nachweis von Referenzen. Mittlerweile wurden 50 Lösungen mit Trust in Cloud ausgezeichnet. Das Gütesiegel zählt damit zu den führenden Cloud-Auszeichnungen in Deutschland.



OTS: TeamDrive Systems GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72437.rss2



Pressekontakt: Weitere Informationen: TeamDrive Systems GmbH, Max-Brauer-Allee 50, 22765 Hamburg, E-Mail: info@teamdrive.com, Internet: www.teamdrive.com



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de