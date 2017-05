Jegliche Unsicherheiten, gerade in Bezug auf Europa, sind nach der Frankreich-Wahl vom Tisch. Die Quartalsberichtssaison läuft gut und die alte Börsenweisheit "Sell in may and go away" greift nicht. Zeit für eine Korrektur? Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Robert Halver von der Baader Bank, weshalb auch Donald Trump kein Risiko mehr darstellt und wie weit der Dax noch steigen könnte.