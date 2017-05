Jetzt zu kostenlosem Online-Vorbereitungskurs anmelden: TOEFL® Test Preparation: The Insider's Guide



Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ein Auslandsstudium an einer englischsprachigen Universität bietet Studenten für die Zukunft endlose Erfolgschancen, und der Weg zu diesem Erfolg beginnt mit dem TOEFL®-Test. Um Studenten bei der Verbesserung ihrer Englischkenntnisse und beim Verständnis des TOEFL-Tests zu unterstützen, hält Educational Testing Service, der Entwickler des Tests, zurzeit einen kostenlosen sechswöchigen Online-Kurs (MOOC, Massive Open Online Course) ab, der am 12. Juni endet.



Der TOEFL MOOC hilft Studenten dabei zu verstehen, was sie tun können, um ihr bestes Ergebnis zu erzielen. Der Kurs beginnt mit allgemeinen Informationen zum Test, die folgenden Wochen konzentrieren sich auf die vier getesteten Fähigkeiten - Lesen, Hörverständnis, Sprechen und Schreiben - und der Kurs endet mit Informationen zum Test-Tag und anderen hilfreichen Tipps. Während der Wochen, die die Testinhalte Sprechen und Schreiben behandeln, werden ETS und sein TOEFL-Programm einige Antworten überprüfen und auswerten und Feedback geben.



Die Inhalte werden auf einer wöchentlichen Basis jeden Montag um 12:00 Uhr UTC veröffentlicht. Die Kursteilnehmer müssen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt angemeldet sein; sie können die Kursaufgaben zur von ihnen gewünschten Zeit abschließen. Der Zeitaufwand beträgt nicht mehr als zwei Stunden pro Woche und die Studenten werden ein umfassendes Verständnis der Testbereiche, hilfreiche Tipps zur Vorbereitung und Informationen zur Anmeldung erhalten.



Der Kurs ist zudem eine kollaborative Umgebung mit einer Mischung aus Vorlesungen, Videos und Beispielfragen aus vergangenen Tests mit Erklärungen zu den Antworten. Offene Diskussionsrunden ermöglichen Klassenzimmer-Interaktion mit den Lehrern und bieten den Testteilnehmern die einzigartige Gelegenheit, Studenten aus der ganzen Welt zu treffen und mit ihnen Informationen auszutauschen. Sie können Lerngruppen bilden, persönliche Tipps zum Erlernen der englischen Sprache austauschen und sich auf ein Auslandsstudium vorbereiten. In dem globalen Klassenzimmer können die Studenten interagieren, wenn sie sich dazu bereit fühlen.



Es haben bereits 450.000 Studenten aus über 200 Ländern an den TOEFL MOOCs teilgenommen, die von früheren Teilnehmern eine hohe Bewertung - 4,5 von 5 Sternen - erhalten.



Der Kurs ist kostenlos, dennoch haben die Studenten die Möglichkeit, sich für ein bezahltes Zertifikat anzumelden, das die Kenntnisse und Fähigkeiten, die während des MOOC erworben wurden, bescheinigt.



Die Kursanmeldung läuft derzeit und kann hier auf der edX-Plattform erfolgen: https://www.edx.org/course/toeflr-test-prepar ation-insiders-guide-etsx-toeflx-1. Der Kurs ist mit einer Internetverbindung auf den meisten Geräten zugänglich. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihr bestes TOEFL-Ergebnis zu erzielen, melden Sie sich noch heute an.



Über den TOEFL-Test



Der TOEFL-Test für akademisches Englisch ist der weltweit renommierteste Test für die Überprüfung von englischen Sprachkenntnissen. Er wird von mehr als 10.000 Einrichtungen in über 130 Ländern anerkannt. Bis heute haben mehr als 30 Millionen Studierende den TOEFL-Test absolviert. Mehr Informationen zum TOEFL-Test, einschließlich Anmeldung, Studientipps und Beispielfragen, gibt es auf der Website TOEFL Go Anywhere unter www.toeflgoanywhere.org.



Über ETS



Bei ETS fördern wir Qualität und Gleichstellung im Bildungsbereich für Menschen weltweit, indem wir Tests entwickeln, die auf rigoroser Forschung basieren. ETS unterstützt Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden durch das Bereitstellen maßgeschneiderter Lösungen für die Zertifizierung von Lehrern, für das Erlernen der englischen Sprache sowie für Grundschul-, Sekundar- und Hochschulausbildung. Darüber hinaus sind wir im Bereich der Forschung tätig und erstellen Analysen und Grundsatzstudien im Bildungssektor. ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet, entwickelt Tests und führt weltweit jährlich mehr als 50 Millionen Tests in über 180 Ländern an über 10.000 Standorten durch und bewertet diese, unter anderem TOEFL®- und TOEIC®-Tests, GRE®-Tests und The Praxis Series®-Beurteilungen. www.ets.org



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20120110/DC33419LOGO



OTS: Educational Testing Services newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29427 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29427.rss2



Pressekontakt: Jason Baran Tel.: 1-609-683-2428 E-Mail: jbaran@ets.org