"Signavio kümmert sich um sein Team". Signavio erhält den zweiten Platz im berlinweiten Ranking von kununu, einer der größten Bewertungsplattformen für Arbeitgeber in Europa.

Als einer von mehr als 300.000 deutschen Arbeitgebern ist die Signavio GmbH auf kununu vertreten. Auf der Bewertungsplattform wird das IT-Unternehmen derzeit mit 4,66 von insgesamt 5 Punkten und einer Weiterempfehlungsrate von 96% bewertet. Im direkten Vergleich mit anderen Berliner Arbeitgebern sicherte sich Signavio mit diesem Ergebnis den zweiten Platz im aktuellen kununu-Ranking.

"Signavio kümmert sich um sein Team", wird in einer der Bewertungen auf der Plattform formuliert. So schätzen Arbeitnehmer an Signavio beispielsweise "viel Freiraum, großartige Kollegen und die herausragende Unterstützung". Signavio unterstützt seine Mitarbeiter etwa durch zahlreiche Sport- und Freizeitangebote, Weiterbildungsmöglichkeiten und eine Beteiligung an den Kosten des Mittagessens.

Seit seiner Gründung 2009 ist der Berliner Softwarehersteller auf Wachstumskurs. Mit Hauptsitz in Berlin und 7 weiteren weltweiten Niederlassungen arbeiten heute mehr als 170 Mitarbeiter an der Weiterentwicklung und Vermarktung der Signavio Business Transformation Suite der kollaborativen Software für professionelles Prozess- und Entscheidungsmanagement.

"Uns Gründern war es immer wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und sich bestmöglich entfalten können", sagt Gero Decker, Mitgründer und CEO von Signavio. "Wir haben noch viel vor. Und das funktioniert nur, wenn jeder einzelne jeden Tag mit Freude ins Büro kommt. Insofern ist das kununu-Ranking eine schöne Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Signavio ist weiterhin auf Wachstumskurs und sucht Experten und Berufseinsteiger aus unterschiedlichen Fachbereichen. Alle vakanten Stellen der Signavio GmbH sind hier aufgelistet.

Über Signavio

Der deutsche Softwarehersteller mit Hauptsitz in Berlin bietet eine webbasierte Lösung für die Modellierung, Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen und Entscheidungen. Als ein führender Anbieter von SaaS-Software für organisationsweites Business Process- und Decision Management verbindet Signavio die Vielfalt einer professionellen BPM- und BDM-Lösung mit den Vorteilen von Kollaboration in der Cloud.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170509005081/de/

Contacts:

Signavio GmbH

Katharina Clauberg

marketing@signavio.com