Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Kavalan, Taiwans Premium-Whisky, hat seinen Siegeszug auf der International Spirits Challenge (http://www.internationalspiritschallenge.com/) (ISC) 2017 weiter fortgesetzt und bringt vier Goldmedaillen mit nach Hause, darunter eine für seinen "Kavalan Distillery Reserve Single Malt Whisky Rum Cask" zum 10-jährigen Jubiläum



Der CEO der Kavalan Distillery, Herr YT Lee, sagte, dass die limitierte Abfüllung des in Rumfässern gereiften Whiskys von der "karibischen Seele und vom taiwanischen Geist" inspiriert sei.



"Mit der Abfüllung dieses ersten, in Rumfässern gereiften Whiskys feiern wir unsere ersten zehn Jahre und läuten damit auch die nächsten zehn Jahre ein. Um so erfreulicher ist es, dass der Rum Reserve jetzt seine erste Auszeichnung auf einem der weltweit gewichtigsten und einflussreichsten Wettbewerbe für Spirituosen gewonnen hat", sagte Herr Lee.



Die drei anderen Goldmedaillen gingen an Kavalans Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength, an den Podium sowie an den Ex-Bourbon Oak.



Die Farbe des in Rumfässern gereiften Whiskys kann als "tiefes, glänzendes Gold wie ein Sonnenuntergang in der Karibik" beschrieben werden.



In der Nase: "Ein honigsüßer Duft entströmt dem fruchtigen Charakter des Kavalan-Whiskys mit seiner vom Rumfass stammenden Freundlichkeit. Die verlockenden Aromen von goldenem Sirupkuchen, gewachsten Zitronen, mit Pistazien gespicktem Nugat, cremiger Vanille, geschmorten Äpfeln, Papaya und eine leichte Note von weißem Pfeffer steigen aus dem Glas empor."



Und auf der Zunge: "Eine wunderbar fette Textur, die mit der Süße von Melone und Papaya gesättigt ist, mit einem Strahl aus Gewürzen mit Nelken und Ingwer durchzogen ist und mit dem Alkoholgehalt vom Fass (Cask Strength) aufwartet, bevor sie sich in einem langen Abgang mit leichtem Karamell, goldenen Sultaninen und Kendal Mint Cake setzt."



Kavalans Weltklasse-Whisky, der im subtropischen Taiwan hergestellt wird, hat nach und nach die höchsten Auszeichnungen erhalten, die die Branche zu vergeben hat. 2016 war bereits der Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength (http://www.kavalanwhi sky.com/en/product/index.aspxKavalan%20Solist%20Amontillado%20Sherry %20Single%20Cask%20Strength%20Single%20Malt%20Whisky@16) auf den prestigeträchtigen World Whiskies Awards (WWA) (http://www.worldwhiskiesawards.com/2016/) zum "World's Best Single Cask Single Malt Whisky" (http://www.worldwhiskiesawards.com/kavalan- solist-amontillado-sherry-single-cask-strength.25585.html) ernannt worden und der Solist Vinho Barrique (http://www.kavalanwhisky.com/en /product/index.aspxKavalan%20Solist%20Vinho%20Barrique%20Single%20Ca sk%20Strength%20Single%20Malt%20Whisky%3Cbr/%3E@7) erhielt 2015 die Auszeichnung "World's Best Single Malt Whisky (http://www.worldwhiskiesawards.com/2015/)".



Über Kavalan Whisky



Taiwans erste Whisky-Destilliere widmet sich seit dem Jahr 2006 der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky. Der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereifte Kavalan profitiert zudem von den Bergwinden und Meeresbrisen sowie vom Quellwasser des Xueshan ("Schneeberg"), die in ihrer Kombination alle zum cremigen Charakter, dem Markenzeichen von Kavalan Whisky, beitragen. Der Name der Brennerei geht auf die Bezeichnung der Ureinwohner für die Yilan-Region zurück. Hier ist das Unternehmen, das sich dank seiner Muttergesellschaft King Car Group auf 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Getränkeherstellung stützen kann, zu Hause. Bislang hat das Unternehmen schon 220 Gold-Auszeichnungen gewonnen und seine Produkte sind in mehr als 60 Ländern erhältlich. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com/en/



