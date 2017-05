Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vorspeise? Hauptspeise? Nachschlag! Die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "The Taste" starteten jetzt in den Bavaria Studios in München - mit so viel geballter Koch-Leidenschaft wie noch nie: In diesem Jahr können sich insgesamt 20 statt bisher 16 Kandidaten einen der begehrten Plätze in den Teams um die vier prominenten Star-Köche Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl sichern. Bei "The Taste" treten die besten Hobby- und Profiköche Deutschlands gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: Den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen.



Die fünfte Staffel wird ab Herbst 2017 in SAT.1 ausgestrahlt. Das Format wurde von der Red Arrow Entertainment Group entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment. Die vierte Staffel erreichte in SAT.1 am Mittwoch in der Primetime Spitzenquoten von bis zu 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Moderiert wird "The Taste" von Christine Henning.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Stephanie Schulz Tel.: +49 (89) 9507-1166 Email: Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2