Düsseldorf (pta029/09.05.2017/13:23) - Wir weisen auf eine Änderung im Finanzkalender hin. Dabei ist die ordentliche Hauptversammlung vom 21.06.2017 auf den 20.07.2017 und die Veröffentlichung des Geschäftsberichts vom 12.05.2017 auf den 09.06.2017 verschoben worden.



Finanzkalender 2017 der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE



Vorläufiges Jahresergebnis 2016 voraussichtl. 27.02.2017 https://www.schnigge.de/investor-relations/geschaeftsberichte.html



Geschäftsbericht 2016 voraussichtl. 09.06.2017 https://www.schnigge.de/investor-relations/geschaeftsberichte.html



Zwischenmitteilung 1. Quartal 2017 voraussichtl. 18.05.2017 https://www.schnigge.de/investor-relations/geschaeftsberichte.html



Hauptversammlung 2017 voraussichtl. 20.07.2017 https://www.schnigge.de/investor-relations/geschaeftsberichte.html



Halbjahresfinanzbericht 2017 voraussichtl. 30.08.2017 https://www.schnigge.de/investor-relations/geschaeftsberichte.html



Zwischenmitteilung 3. Quartal 2017 voraussichtl. 16.11.2017 https://www.schnigge.de/investor-relations/geschaeftsberichte.html



Düsseldorf, im Mai 2017 Die Geschäftsführenden Direktoren



Aussender: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE Adresse: Bahnstraße 37, 47877 Willich Land: Deutschland Ansprechpartner: Florian Weber Tel.: +49 211 13861-13 E-Mail: fweber@schnigge.de Website: www.schnigge.de



ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



