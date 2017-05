Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Produktion und Außenhandel stützen deutsches Wachstum

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands und der Außenhandel sprechen für eine starke Wachstumsrate im ersten Quartal 2017. Die derzeit hohe Konjunkturdynamik dürfte im Sommer aber wohl nicht ganz zu halten sein. Die Produktion hat sich im März trotz eines Rückgangs etwas besser als erwartet entwickelt, wobei die Werte der beiden Vormonate nach unten revidiert wurden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank die Erzeugung im März gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,8 Prozent prognostiziert.

Zahl der offenen Stellen in Deutschland steigt auf Rekordhoch

Im ersten Quartal 2017 gab es bundesweit 1.064.000 offene Stellen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Damit lag die Zahl um 9.000 über dem bisherigen Höchststand vom vierten Quartal 2016 mit 1.055.000 offenen Stellen, wie aus einer repräsentativen Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. Gegenüber dem ersten Quartal 2016 erhöhte sich die Zahl der offenen Stellen sogar um 75.000.

Banken fragen 0,7 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 13,7 nach 14,4 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 37 (Vorwoche: 34) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 0,7 Milliarden Euro weniger Liquidität.

Bafin-Chef Hufeld: EU-Pläne zur Entlastung kleiner Banken unzureichend

Die Pläne der EU-Kommission zur regulatorischen Entlastung kleinerer Banken gehen nach Aussage von Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), nicht weit genug. "Wir brauchen einen differenzierten Ansatz", sagte Hufeld bei der Vorstellung des Bafin-Jahresberichts in Frankfurt. Es sei inzwischen ein Maß an Regulierung erreicht, das kleinere Banken über Gebühr und unnötig belaste.

Bafin hat mit zweistelliger Zahl von Brexit-Banken geredet

Die Bundesanstalt für Finanzdiensleistungsaufsicht (Bafin) spürt ein lebhaftes Interesse von Banken am Standort Frankfurt, die ihre Geschäfte mit der EU wegen des EU-Austritts Großbritanniens künftig nicht mehr von London aus betreiben können. "Alleine auf der Bankenseite haben wir von einer zweistelligen Anzahl von Banken in Aussicht gestellt bekommen, dass sie sich für Frankfurt entscheiden werden", sagte der für Bankenaufsicht zuständige Exekutivdirektor Raimund Röseler.

BDI fordert Reform der Unternehmensteuer mit Steuerplus

Zum Start der dreitägigen Beratungen des Arbeitskreises Steuerschätzung hat die deutsche Industrie angesichts zu erwartender Mehreinnahmen Begehrlichkeiten angemeldet. Das zusätzliche Steuergeld biete genug Spielraum, um die Unternehmensteuer zu reformieren und eine steuerliche Forschungsförderung einzuführen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, in Berlin.

Karlsruhe prüft Auskunftspflicht von Bundesregierung gegenüber Parlament

Das Bundesverfassungsgericht prüft seit Dienstag, in welchem Umfang die Bundesregierung die Anfragen des Bundestags beantworten muss. Anlass der zweitägigen Verhandlung sind Klagen von Grünen-Abgeordneten und der Grünen-Fraktion. Sie stellten 2010 Anfragen an die Bundesregierung zur Aufklärung der Bankenkrise sowie Auskunft zur Wirtschaftlichkeit des milliardenteuren Bauprojekts Stuttgart 21 der bundeseigenen Deutschen Bahn AG.

Union lässt SPD in Umfragen wieder weit hinter sich

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird die SPD im Bund von sinkenden Umfragewerten getroffen. Im aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung kommen CDU und CSU auf 35 Prozent (plus 1), die SPD hingegen verliert anderthalb Punkte auf 27 Prozent. 8 Punkte Differenz zwischen Union und SPD hatte vor wenigen Tagen bereits schon eine Emnid-Umfrage gemessen.

Mutmaßlicher Komplize des rechtsextremen Oberleutnants Franco A. festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen zu dem rechtsextremen Oberleutnant Franco A. ist am Dienstag ein weiterer Bundeswehrsoldat festgenommen worden. Der mutmaßliche Komplize wurde im baden-württembergischen Kehl festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Es bestehe der Verdacht, dass der 27-jährige Maximilian T. "aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus" eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet habe.

Merkel lehnt türkisches Todesstrafen-Referendum in Deutschland ab

Die Bundesregierung wird nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zulassen, dass in Deutschland für die Einführung der Todesstrafe in der Türkei geworben wird. Zwar gebe es noch keine konkreten Anfragen, sagte Merkel am Dienstag im Radiosender WDR 5. Die Frage sei aber leider nicht völlig hypothetisch, "denn das Thema ist in der Türkei diskutiert worden".

Steinmeier trifft Palästinenserpräsident Abbas in Ramallah

Zum Abschluss seiner Nahost-Reise hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Palästinenserpräsident Mahmud Abbas getroffen. Abbas empfing Steinmeier mit einer Zeremonie am Amtssitz des Präsidenten in Ramallah im Westjordanland. In dem Gespräch dürfte es vor allem um die Frage gehen, wie der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern wiederbelebt werden kann.

Abbas zu Treffen mit Netanjahu unter Trumps Schirmherrschaft bereit

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat sich zu einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu unter der Schirmherrschaft von US-Präsident Donald Trump bereit erklärt. Das gab Abbas nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Ramallah bekannt. Trump werde "bald" die Palästinensergebiete besuchen, sagte Abbas weiter.

Valls will bei Parlamentswahl in Frankreich für Macrons Bewegung antreten

Der sozialistische Ex-Premierminister Manuel Valls will bei der französischen Parlamentswahl im Juni für die Bewegung des neugewählten Präsidenten Emmanuel Macron antreten. Er wolle "Kandidat der präsidentiellen Mehrheit" sein, sagte der Sozialist im Sender RTL. Für die Wahl zur Nationalversammlung wolle er sich deswegen Macrons Bewegung "Le République en marche" anschließen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.